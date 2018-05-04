Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия нанесла смертельный экономический удар по США - эксперт
Что будет, если «закончились права»
Девочка, создавшая «компьютер» из картона, растрогала Сеть
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Не узнать: Кристина Агилера сильно поправилась
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Сергей Жуков готов оставить сцену ради детей
Школьницу из Приморья наградили за спасение 4-летнего мальчика
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Не узнать: Кристина Агилера сильно поправилась
Земфира и Литвинова вместе прогулялись по Москве
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
17Time 100
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
08:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Десятки нарушений у таксистов нашли новосибирские сотрудники ГИБДД

Чаще всего у водителей отсутствовали путевые листы.

В Новосибирской области прошла очередная профилактическая операция сотрудников ГИБДД. В этот раз в поле повышенного внимания были таксисты.

— Сотрудники ГИБДД выявили 66 нарушителей. Одно из самых распространённых — отсутствие путевого листа. То, что у водителя нет этого документа, означает, что автомобиль перед выпуском на линию не проверяли, то есть он может оказаться неисправным, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Также отсутствие этого документа означает, что водитель не прошёл предрейсовый медицинский осмотр и пассажир может сесть в машину, водитель которой находится в болезненном, утомлённом или нетрезвом состоянии.

Новосибирцев, пользующихся услугами такси, просят обращать внимание на состояние водителя и если вы что-то заподозрили, немедленно сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД.

Все новости региона
 Спасённый в Приморье амурский кот Камыш влюбился и готов вернуться в тайгу
Звали его Сашко, родом он из Ростова
ЦСР предложил создать единую государственную цифровую платформу
СМИ: Скрипаль отравился полной рюмкой «Новичка»
Британия разработала план по усилению изоляции России
Чехия призналась в производстве и хранении «Новичка»
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Смелый медвежонок на прогулке в тайге покоряет соцсети
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты матчем с французами стартуют на ЧМ в Дании В составе российской сборной, которую возглавил Илья Воробьев, выступят 11 олимпийских чемпионов
Авто
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото) Первое время новые седельные тягачи будут выпускаться ограниченными партиями, хотя портфель заказов на ближайшие месяцы уже сформирован
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь