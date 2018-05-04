Десятки нарушений у таксистов нашли новосибирские сотрудники ГИБДД

В Новосибирской области прошла очередная профилактическая операция сотрудников ГИБДД. В этот раз в поле повышенного внимания были таксисты.

— Сотрудники ГИБДД выявили 66 нарушителей. Одно из самых распространённых — отсутствие путевого листа. То, что у водителя нет этого документа, означает, что автомобиль перед выпуском на линию не проверяли, то есть он может оказаться неисправным, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Также отсутствие этого документа означает, что водитель не прошёл предрейсовый медицинский осмотр и пассажир может сесть в машину, водитель которой находится в болезненном, утомлённом или нетрезвом состоянии.