«Ищем биоробота»: Объявление о работе с непомерными требованиями и мизерной зарплатой в Челябинске стало хитом интернета
Фирма ищет суперсотрудника, который за рабочий день переделает обязанности целой бригады.
Фирма ищет суперсотрудника, который за рабочий день переделает обязанности целой бригады.
На форуме «Пикабу» пользователь рассказал, как искал подработку и наткнулся на занятное объявление. Челябинская фирма ищет 3 в 1: «водителя-экспедитора-кладовщика». Перечень обязанностей состоит из 14 пунктов: развозить грузы, вести журнал инвентаризации, составлять отчеты, убирать склад, красить стены, пилить деревья, быть слесарем, сварщиком, водителем для коллег… И еще разгружать товар электрическим краном. Самый важный пункт:
«Дружественное, уважительное отношение и общение с клиентами и сотрудникам предприятия».
В общем, переделать кучу физической работы и после этого остаться человеком. С такими обязанностями «отдыхает» даже
СКОЛЬКО ПЛАТЯТ.
Работодатель решил подкрепить перечень требованиями к кандидату еще на один лист А4. Приводим самые интересные места:
— У Вас не будет времени на пустые разговоры и отдых в промежутках между поездками и отгрузками. Нам нужен человек умеющий выполнять слесарную и другую мужскую работу, способный и дерево посадить, и дом построить. Вы будете просто нарасхват, весь день как белка в колесе. Работа не простая. Но нам нужен человек, который докажет, что ее можно делать просто и с удовольствием, который просто не может сидеть без дела. У нас очень целеустремленная и организованная компания.
Теперь о зарплате. Интересно, сколько должен получать такой биоробот, способный переделать обязанности коллектива за рабочую смену? Барабанная дробь!
22 000 рублей.
«С РАБОТЫ БУДЕТЕ УХОДИТЬ ВОВРЕМЯ».
Неудивительно, что один из хэштегов автора — «рабство». Под постом сотни язвительных комментариев и картинок холопов на галерах.
— Это оплата за сутки?
— Работа мечты!
— Живу в Швейцарии, но, увидев эту вакансию, хочу переехать в Челябинск.
Корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск отыскал работодателя, который разместил вакансию. Компания занимается поставкой насосного оборудования.
— Работаем с министерством обороны, поставляем насосы на острова Врангеля, Шмидта — конечные точки страны. Приходят люди на собеседование. Отпускаем с работы вовремя в 17.30, работаем по закону. Новых сотрудников ищем в связи с расширением, — рассказал директор фирмы Игорь Есипенко.
— Не маленькая зарплата ли для такого перечня обязанностей?
— У нас и работы не так много. Перечень большой, но знаете, человек спокойно с этим справляется. Делать надо не все сразу: с одним справился, ко второму переходишь. Мы понимаем, что один сотрудник не может делать два дела одновременно.