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08:11 (мск), источник: Комсомольская правда

«Ищем биоробота»: Объявление о работе с непомерными требованиями и мизерной зарплатой в Челябинске стало хитом интернета

Фирма ищет суперсотрудника, который за рабочий день переделает обязанности целой бригады.

На форуме «Пикабу» пользователь рассказал, как искал подработку и наткнулся на занятное объявление. Челябинская фирма ищет 3 в 1: «водителя-экспедитора-кладовщика». Перечень обязанностей состоит из 14 пунктов: развозить грузы, вести журнал инвентаризации, составлять отчеты, убирать склад, красить стены, пилить деревья, быть слесарем, сварщиком, водителем для коллег… И еще разгружать товар электрическим краном. Самый важный пункт:

«Дружественное, уважительное отношение и общение с клиентами и сотрудникам предприятия».

В общем, переделать кучу физической работы и после этого остаться человеком. С такими обязанностями «отдыхает» даже швец-жнец на дуде игрец. Кстати, график работы стандартный: с 8.30 до 17.30. Берут не абы кого, а с опытом от трех лет.

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ.

Работодатель решил подкрепить перечень требованиями к кандидату еще на один лист А4. Приводим самые интересные места:

— У Вас не будет времени на пустые разговоры и отдых в промежутках между поездками и отгрузками. Нам нужен человек умеющий выполнять слесарную и другую мужскую работу, способный и дерево посадить, и дом построить. Вы будете просто нарасхват, весь день как белка в колесе. Работа не простая. Но нам нужен человек, который докажет, что ее можно делать просто и с удовольствием, который просто не может сидеть без дела. У нас очень целеустремленная и организованная компания.

Теперь о зарплате. Интересно, сколько должен получать такой биоробот, способный переделать обязанности коллектива за рабочую смену? Барабанная дробь!

22 000 рублей.

«С РАБОТЫ БУДЕТЕ УХОДИТЬ ВОВРЕМЯ».

Неудивительно, что один из хэштегов автора — «рабство». Под постом сотни язвительных комментариев и картинок холопов на галерах.

— Это оплата за сутки?

— Работа мечты!

— Живу в Швейцарии, но, увидев эту вакансию, хочу переехать в Челябинск.

Корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск отыскал работодателя, который разместил вакансию. Компания занимается поставкой насосного оборудования.

— Работаем с министерством обороны, поставляем насосы на острова Врангеля, Шмидта — конечные точки страны. Приходят люди на собеседование. Отпускаем с работы вовремя в 17.30, работаем по закону. Новых сотрудников ищем в связи с расширением, — рассказал директор фирмы Игорь Есипенко.

— Не маленькая зарплата ли для такого перечня обязанностей?

— У нас и работы не так много. Перечень большой, но знаете, человек спокойно с этим справляется. Делать надо не все сразу: с одним справился, ко второму переходишь. Мы понимаем, что один сотрудник не может делать два дела одновременно.

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