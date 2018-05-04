В рейтинге безопасности дорог у Омской области 38-е место из 50
Главным критерием для исследования стало количество ДТП
Главным критерием для исследования стало количество ДТП
Эксперты Межрегионального общественного Центра «За безопасность российских дорог» подвели итоги 2017 года. Специалисты составили рейтинг дорог. Главным критерием при ранжировании регионов стало количество аварий, случившихся
И Омской области, несмотря на три года масштабного ремонта улиц, пока похвастать здесь нечем. Среди регионов с населением более 1 млн. человек мы занимаем лишь 38-е место из 50. А если посмотреть по Сибири, то и вовсе все печально. Хуже нас в рейтинге выглядят лишь дороги Красноярского края. Но их протяженность и намного больше, чем в Омской области.
Всего же за год в регионе произошло 1420 аварий
А вот лидеры не меняются уже который год. Самыми безопасными и качественными дорогами назвали магистрали в Томской, Тамбовской, Белгородской и Тюменской областях.
А КАК У НИХ?
Какие позиции заняли соседи?
…4. Тюменская область.
…29. Новосибирская область.
…30. Иркутская область.
…35. Кемеровская область.
…38. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ.
…49. Красноярский край.