В рейтинге безопасности дорог у Омской области 38-е место из 50

Эксперты Межрегионального общественного Центра «За безопасность российских дорог» подвели итоги 2017 года. Специалисты составили рейтинг дорог. Главным критерием при ранжировании регионов стало количество аварий, случившихся из-за ям, выбоин и кочек. Брали во внимание и количество раненых и погибших в них. Так что это исследование можно считать еще и рейтингом качества дорог.

И Омской области, несмотря на три года масштабного ремонта улиц, пока похвастать здесь нечем. Среди регионов с населением более 1 млн. человек мы занимаем лишь 38-е место из 50. А если посмотреть по Сибири, то и вовсе все печально. Хуже нас в рейтинге выглядят лишь дороги Красноярского края. Но их протяженность и намного больше, чем в Омской области.

Всего же за год в регионе произошло 1420 аварий из-за плохих дорог. Цена таких ДТП: 76 жизней. Еще 1769 омичей получили различные травмы. Аутсайдерами рейтинга стала Челябинская область, если верить авторам исследования.

А вот лидеры не меняются уже который год. Самыми безопасными и качественными дорогами назвали магистрали в Томской, Тамбовской, Белгородской и Тюменской областях.

А КАК У НИХ?

Какие позиции заняли соседи?

…4. Тюменская область.

…29. Новосибирская область.

…30. Иркутская область.

…35. Кемеровская область.

…38. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ.