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16:07 (мск), источник: Кубань 24

В МФЦ начнут выдавать водительские права

Проект по упрощению получения прав и свидетельств о регистрации ТС нового поколения разрабатывают по поручению правительства и при содействии Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга.

Предполагается, что в многофункциональных центрах госуслуг можно будет получить водительское удостоверение и зарегистрировать транспортное средство. Сейчас права выдают только в отделениях Госавтоинспекции. В МФЦ можно подать заявление на их переоформление.

В конце года пилотный проект планируют опробовать в Татарстане. По мнению экспертов, благодаря нововведению процесс получения документов станет значительно легче, сократятся очереди, сообщает телеканал «360».

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