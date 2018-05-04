В МФЦ начнут выдавать водительские права
Проект по упрощению получения прав и свидетельств о регистрации ТС нового поколения разрабатывают по поручению правительства и при содействии Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга.
Проект по упрощению получения прав и свидетельств о регистрации ТС нового поколения разрабатывают по поручению правительства и при содействии Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга.
Предполагается, что в многофункциональных центрах госуслуг можно будет получить водительское удостоверение и зарегистрировать транспортное средство. Сейчас права выдают только в отделениях Госавтоинспекции. В МФЦ можно подать заявление на их переоформление.
В конце года пилотный проект планируют опробовать в Татарстане. По мнению экспертов, благодаря нововведению процесс получения документов станет значительно легче, сократятся очереди, сообщает телеканал «360».