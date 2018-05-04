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08:14 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Ангарске открыта Фабрика электронной регистрации Росреестра

Оформить права на недвижимость здесь можно всего за сутки.

Источник: Reuters

Вторая в России Фабрика электронных регистраций открыта в Ангарске. Об этом на прошедшей сегодня в пресс-центре «АиФ в ВС» пресс-конференции рассказала начальник отдела регистрации публичных образований и крупных правообладателей Управления Росреестра по Иркутской области Кристина Подскребкина. Она пояснила, что первая Фабрика была открыта в Москве и она работает только по электронной регистрации прав.

«В Ангарске же мы предлагаем услуги еще и по кадастровому учету. В настоящее время заявления, которые предоставляются на государственный кадастровый учет и электронную регистрацию прав отрабатываются в течение одного дня силами этой Фабрики, и документы выдаются в течение суток», — пояснила Кристина Андреевна.

Фабрика работает для жителей Иркутской области и в отношении объектов недвижимости, расположенных также на территории нашего региона. Для регистрации своих прав на Фабрике, гражданину необходимо на портале Росреестра заполнить заявление, прикрепить сканы необходимых документов, подписать все электронной подписью и отправить. Выдаются документы также в электронном виде: по адресу электронной почты поступает активная ссылка, где можно скачать документы, которые, немаловажно, имеют одинаковую юридическую силу с бумажными носителями.

«Плюсы такой регистрации — отсутствие необходимости простаивать в очереди, отсутствие привязки по территориальному принципу, а также экономия денег, ведь до 2019 года госпошлина для физлиц, предоставляющих документы в электроном виде, составляет 70%, — говорит Кристина Подскребкина. — Сейчас на Фабрике ежедневно отрабатывается порядка 30 пакетов документов».

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