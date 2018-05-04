В Ангарске открыта Фабрика электронной регистрации Росреестра

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Вторая в России Фабрика электронных регистраций открыта в Ангарске. Об этом на прошедшей сегодня в пресс-центре «АиФ в ВС» пресс-конференции рассказала начальник отдела регистрации публичных образований и крупных правообладателей Управления Росреестра по Иркутской области Кристина Подскребкина. Она пояснила, что первая Фабрика была открыта в Москве и она работает только по электронной регистрации прав.

«В Ангарске же мы предлагаем услуги еще и по кадастровому учету. В настоящее время заявления, которые предоставляются на государственный кадастровый учет и электронную регистрацию прав отрабатываются в течение одного дня силами этой Фабрики, и документы выдаются в течение суток», — пояснила Кристина Андреевна.

Фабрика работает для жителей Иркутской области и в отношении объектов недвижимости, расположенных также на территории нашего региона. Для регистрации своих прав на Фабрике, гражданину необходимо на портале Росреестра заполнить заявление, прикрепить сканы необходимых документов, подписать все электронной подписью и отправить. Выдаются документы также в электронном виде: по адресу электронной почты поступает активная ссылка, где можно скачать документы, которые, немаловажно, имеют одинаковую юридическую силу с бумажными носителями.