Часть улиц в центре Новосибирска перекроют из-за репетиции парада Победы
Репетиции, напомним, пройдут 5 и 7 мая, рассказали в мэрии.
Репетиции, напомним, пройдут 5 и 7 мая, рассказали в мэрии.
Часть улиц в центре Новосибирска перекроют
На время репетиций парада войск Новосибирского гарнизона движение будет запрещено 5 мая с 7.00 до 15.30:
— по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;.
— по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;.
— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;.
— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;.
— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;.
— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта.
7 мая с 18.00 до 22.30:
— по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;.
— по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;.
— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта;.
— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;.
— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;.
— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;.
Временное ограничение движения транспорта с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования вводится:
5 мая с 15.00 до 17.30 по правой стороне движения проезжей части по следующему маршруту велопробега: ул. Восход — Октябрьский мост — ул.
5 мая с 7.00 до 11.00, 7 мая с 18.30 до 22.00 и 9 мая с 7.00 до 11.00 по четной стороне ул. Ипподромской на участке от ул. Военной до ул. Фрунзе.