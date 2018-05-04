Источник: Вести - Новосибирск

Часть улиц в центре Новосибирска перекроют из-за репетиции парада Победы, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

На время репетиций парада войск Новосибирского гарнизона движение будет запрещено 5 мая с 7.00 до 15.30:

— по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;.

— по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;.

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;.

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;.

— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;.

— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта.

7 мая с 18.00 до 22.30:

— по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;.

— по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;.

— по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта;.

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;.

— по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;.

— по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;.

Временное ограничение движения транспорта с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования вводится:

5 мая с 15.00 до 17.30 по правой стороне движения проезжей части по следующему маршруту велопробега: ул. Восход — Октябрьский мост — ул. Немировича-Данченко — ул. Станиславского — пл. Труда — пл. Энергетиков — проезд Энергетиков — Димитровский мост — проспект Димитрова — Вокзальная магистраль — Красный проспект — парк «Городское начало».