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08:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Часть улиц в центре Новосибирска перекроют из-за репетиции парада Победы

Репетиции, напомним, пройдут 5 и 7 мая, рассказали в мэрии.

Источник: Вести - Новосибирск

Часть улиц в центре Новосибирска перекроют из-за репетиции парада Победы, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

На время репетиций парада войск Новосибирского гарнизона движение будет запрещено 5 мая с 7.00 до 15.30:

 — по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;.

 — по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;.

 — по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;.

 — по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;.

 — по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;.

 — по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта.

7 мая с 18.00 до 22.30:

 — по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;.

 — по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;.

 — по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта;.

— по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;.

 — по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;.

 — по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;.

Временное ограничение движения транспорта с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования вводится:

5 мая с 15.00 до 17.30 по правой стороне движения проезжей части по следующему маршруту велопробега: ул. Восход — Октябрьский мост — ул. Немировича-Данченко — ул. Станиславского — пл. Труда — пл. Энергетиков — проезд Энергетиков — Димитровский мост — проспект Димитрова — Вокзальная магистраль — Красный проспект — парк «Городское начало».

5 мая с 7.00 до 11.00, 7 мая с 18.30 до 22.00 и 9 мая с 7.00 до 11.00 по четной стороне ул. Ипподромской на участке от ул. Военной до ул. Фрунзе.

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