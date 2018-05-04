Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ о реакции Меркель на ругань Трампа из-за «Северного потока-2»
Что будет, если «закончились права»
Школьницу из Приморья наградили за спасение 4-летнего мальчика
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Лайфхак: что делать, если ты забыла воспользоваться дезодорантом
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Сергей Жуков готов оставить сцену ради детей
Школьницу из Приморья наградили за спасение 4-летнего мальчика
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
«Атлетико» победил «Арсенал» и вышел в финал Лиги Европы
Легенда № 61. Гекдениз Карадениз объявил о завершении карьеры
«Плетки не хватает»: Наталья Подольская примерила дерзкий образ
Лайфхак: что делать, если ты забыла воспользоваться дезодорантом
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
17Time 100
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
08:20 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Размер штрафов за костры и пал травы в Новосибирске вырос вдвое

С 28 апреля в регионе действует особый противопожарный режим.

Сумма штрафов за нарушение противопожарного режима на природе в НСО выросла вдвое. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Увеличение размера штрафа связано с началом особого противопожарного режима, который введен в регионе с 28 апреля.

В этот период на территории области запрещено проведение любых огневых работ в природной среде. Вне закона: сжигание травы и разведение костров на дачных участках, в огороде, в парковых зонах, заповедниках, в полях, степях и лесах.

За нарушение правил грозит штраф: для граждан — в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; для должностных лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, и самый высокий — для юридических лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Кроме того, как отметили в МЧС, если из-за костра или поджога произошел пожар, уничтожение или повреждение чужого имущества, либо причинение легкого или средней степени тяжести вреда здоровью, виновникам грозит штраф от 4 до 400 тыс. рублей.

Проводить рейды для профилактики пожаров инспекторы государственного пожарного надзора будут, в том числе и в праздничные дни. На сегодняшний день возбуждено уже 106 административных дел. К ответственности за палы травы и разведение огня были привлечены как граждане, так должностные и юридические лица.

Все новости региона
Не шашлыком единым. Что еще можно приготовить на мангале
ЦСР предложил создать единую государственную цифровую платформу
СМИ: Скрипаль отравился полной рюмкой «Новичка»
Британия разработала план по усилению изоляции России
Чехия призналась в производстве и хранении «Новичка»
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Смелый медвежонок на прогулке в тайге покоряет соцсети
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты матчем с французами стартуют на ЧМ в Дании В составе российской сборной, которую возглавил Илья Воробьев, выступят 11 олимпийских чемпионов
Авто
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото) Первое время новые седельные тягачи будут выпускаться ограниченными партиями, хотя портфель заказов на ближайшие месяцы уже сформирован
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Леди
6 неожиданных модных сочетаний цветов, которые нам понравились Черный + красный, белый + голубой, розовый + красный – старая и новая классика, которая бросается на тебя с каждой витрины магазина
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь