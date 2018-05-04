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08:21 (мск), источник: dostup1.ru

Порывы крепкого ветра достигнут 20 метров в секунду на Южном Урале

В Челябинской области из-за погоды объявлен желтый уровень опасности.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 50% 761 мм рт. ст. 3 м/с

Челябинская область в ближайшие сутки останется под воздействием циклонических вихрей — погоду в регионе продолжит определять атмосферный фронт низкого давления, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На пятницу, 4 мая, синоптики прогнозируют облачную с прояснением погоду, в большинстве районов — небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ожидается южный с переходом на северо-западный 7−12 м/с, отдельные порывы 15−20 м/с.

Согласно шкале Бофорта (условная шкала для визуальной оценки скорости ветра), ветер в Челябинске и области будет варьироваться от умеренного (5,5−7,9 м/с, когда ветер поднимает пыль и бумажки, приводит в движение тонкие ветви деревьев) — до крепкого (13,9−17,1 м/с, когда гудят провода) и очень крепкого (17,2−20,7 м/с, когда ломаются сучья и трудно идти против ветра).

В связи с неблагоприятным прогнозом — из-за ветра, гроз и дождей — в Челябинской области объявлен желтый уровень опасности (такая погода считается потенциально опасной).

Добавим, атмосферное давление в течение суток будет ниже нормы и составит в течение дня 733−736 мм ртутного столба.

Температура воздуха днем на Южном Урале будет плюс 9−14, на юге — до 15−20 градусов.

Инфографика Гидрометцентра РФ:

Источник: dostup1.ru
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