Порывы крепкого ветра достигнут 20 метров в секунду на Южном Урале
В Челябинской области
В Челябинской области
Челябинская область в ближайшие сутки останется под воздействием циклонических вихрей — погоду в регионе продолжит определять атмосферный фронт низкого давления, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
На пятницу, 4 мая, синоптики прогнозируют облачную с прояснением погоду, в большинстве районов — небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер ожидается южный с переходом на
Согласно шкале Бофорта (условная шкала для визуальной оценки скорости ветра), ветер в Челябинске и области будет варьироваться от умеренного (5,5−7,9 м/с, когда ветер поднимает пыль и бумажки, приводит в движение тонкие ветви деревьев) — до крепкого (13,9−17,1 м/с, когда гудят провода) и очень крепкого (17,2−20,7 м/с, когда ломаются сучья и трудно идти против ветра).
В связи с неблагоприятным прогнозом —
Добавим, атмосферное давление в течение суток будет ниже нормы и составит в течение дня 733−736 мм ртутного столба.
Температура воздуха днем на Южном Урале будет плюс 9−14, на юге — до 15−20 градусов.
Инфографика Гидрометцентра РФ: