В Краснодаре изменится маршрут движения автобуса № 121А
С 5 мая в краевом центре вносится изменение в схему движения автобусного маршрута № 121А.
С 5 мая в краевом центре вносится изменение в схему движения автобусного маршрута № 121А.
— Муниципальный маршрут «Микрорайон “Губернский” — Мегацентр “Красная площадь” — хутор Черников» продлён до коттеджного посёлка «Вишнёвый сад». Сделано это по многочисленным обращениям граждан для удобства пассажиров, — сказал заместитель директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.
Движение автобусов в прямом и обратном направлениях будет осуществляться от ул. Черкасской по ул.
Расписание движения можно уточнить по телефонам «горячей линии»