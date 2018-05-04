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11:00 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре изменится маршрут движения автобуса № 121А

С 5 мая в краевом центре вносится изменение в схему движения автобусного маршрута № 121А.

— Муниципальный маршрут «Микрорайон “Губернский” — Мегацентр “Красная площадь” — хутор Черников» продлён до коттеджного посёлка «Вишнёвый сад». Сделано это по многочисленным обращениям граждан для удобства пассажиров, — сказал заместитель директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

Движение автобусов в прямом и обратном направлениях будет осуществляться от ул. Черкасской по ул. Героев-Разведчиков, ул. им. 40-летия Победы, ул. Героя Владислава Посадского, пос. Плодородный, ул. Лиственная, ул. Планёрная.

Расписание движения можно уточнить по телефонам «горячей линии» транспортно-навигационного центра Краснодара: (861) 218−99−18, 8−903−412−01−01, сообщает пресс-служба администрации города.

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