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11:07 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске пройдёт первая вахта памяти у мемориала воинской славы

4 мая в Красноярске пройдёт первая вахта памяти у мемориала воинской славы в Центральном районе. Много ли горожан пришло почтить память героев?

Источник: Вести - Красноярск

В Сквере Победителей около Дворца пионеров достаточно людно. Вахта памяти начнётся совсем скоро. Что здесь будет происходить: в первую очередь, возложение цветов в память о тех, кто погиб на кровавых полях Великой Отечественной войны. Уже подходят ветераны. Сейчас в Красноярском крае осталось около 1000 участников былых сражений.

Запланирована концертная программа, будет работать полевая кухня, как раз сейчас уже разводят огонь. Горожан накормят солдатской кашей. Кроме того, в сквере высаживают деревья, это традиция. Каждый год засаживают новую аллею.

Церемония возложения цветов начнется ровно в 12 часов.

Владимир ЖАРИНОВ.

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