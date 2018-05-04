Cобака выдала приставам алиментщика в Каргате

34-летний житель Каргата задолжал своей 4-летней дочери алименты. За годы накопилась задолженность в 200 тысяч рублей. Отец не имеет официального источника доходов и имущества, поэтому взыскать задолженность по алиментам судебным приставам по Каргатскому и Убинскому районам было не с чего. К тому же, все усложнялось тем, что отец-алиментщик умышленно скрывался.

Место жительство должника удалось установить, но его сожительница каждый раз убеждала судебных приставов, что ей неизвестно местонахождение мужчины.

В очередной раз судебные приставы обратились к соседям, которые подтвердили, что тот действительно живет в доме. А несколько минут назад видели, как возвращался из магазина.

— Гражданская жена нам ничего не сказала. Даже пригласила в дом, чтобы убедиться в отсутствии. Нас заинтересовал непрерываемый лай соседской собаки, которая гавкала в сторону бани, что находилась рядом с домом. Должник действительно прятался там и сам вышел к нам навстречу, когда мы решили проверить, там ли он, — рассказал VN.ru судебный пристав по Каргатскому и Убинскому районам Артем Василенко.

Избежать ответственности нерадивому отцу в этот раз не удалось. Пристав-исполнитель составил административный протокол по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ — «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» в отношении неплательщика, а суд вынес решение о назначении наказания должнику в виде ареста. Безработный родитель проведет в изоляторе 10 суток.