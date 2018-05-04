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08:40 (мск), источник: VN.ru

Cобака выдала приставам алиментщика в Каргате

Нежелающего выплачивать алименты жителя Каргатского района Новосибирской области сдала собака. Мужчину долгое время покрывала сожительница, она спрятала его и в этот раз, но громко лающий пес раскрыл местонахождение должника.

34-летний житель Каргата задолжал своей 4-летней дочери алименты. За годы накопилась задолженность в 200 тысяч рублей. Отец не имеет официального источника доходов и имущества, поэтому взыскать задолженность по алиментам судебным приставам по Каргатскому и Убинскому районам было не с чего. К тому же, все усложнялось тем, что отец-алиментщик умышленно скрывался.

Место жительство должника удалось установить, но его сожительница каждый раз убеждала судебных приставов, что ей неизвестно местонахождение мужчины.

В очередной раз судебные приставы обратились к соседям, которые подтвердили, что тот действительно живет в доме. А несколько минут назад видели, как возвращался из магазина.

— Гражданская жена нам ничего не сказала. Даже пригласила в дом, чтобы убедиться в отсутствии. Нас заинтересовал непрерываемый лай соседской собаки, которая гавкала в сторону бани, что находилась рядом с домом. Должник действительно прятался там и сам вышел к нам навстречу, когда мы решили проверить, там ли он, — рассказал VN.ru судебный пристав по Каргатскому и Убинскому районам Артем Василенко.

Избежать ответственности нерадивому отцу в этот раз не удалось. Пристав-исполнитель составил административный протокол по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ — «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» в отношении неплательщика, а суд вынес решение о назначении наказания должнику в виде ареста. Безработный родитель проведет в изоляторе 10 суток.

Добавим, помощь приставам в поисках должников оказывают даже самые близкие. Это подтверждает история жительницы Маслянино. После смерти мужа женщина решила заново устраивать свою жизнь. Ставшего помехой ребенка она передала своей тете и перестала проявлять интерес к дочери и перечислять ей алименты. От встречи с судебными приставами неплательщица решила уйти, спрятавшись в шкафу. Однако маленький сын усердно показывал пальчиком на мебель, после чего прямо сказал: «Мама в шкафу».

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