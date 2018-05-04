В Башкирии в выходные прогнозируются заморозки до -5 градусов

По прогнозам синоптиков, сегодня, 4 мая местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха днем составит 9−14 градусов, по югу до 21. МЧС ранее предупредило о грозах и порывах ветра 17−22 м/с.

В субботу, 5 мая, ночью местами ожидается небольшой дождь, в горных районах со снегом, днем без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2,+3, на почве заморозки до 0,-3, днем 10−15.