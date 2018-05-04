Ростовские школьники стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады

В этапе от Ростова принимали участие 32 школьника 9−11 классов. Знания демонстрировали по следующим предметам: французский язык, право, искусство, литература, физика, информатика, биология, география, история, обществознание, ОБЖ, экология, английский язык и немецкий язык.
11-классник Михаил Карпоев воспитанник учителя ОБЖ школы № 100 Валерия Смагина завоевал кубок победителя (8-е рейтинговое место, 344 балла).
10-классница Мария Подгорная из гимназии № 45 с результатом 123 балла стала лучшей по французскому языку.
Призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 12 школьников.