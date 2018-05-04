Знойный май: воздух в Крыму прогрет до +30, море — до +17
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается сухая и жаркая погода: днем столбики термометров покажут +25…+30 градусов. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается сухая и жаркая погода: днем столбики термометров покажут +25…+30 градусов. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
«4 мая в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В степных и предгорных районах ожидается
В Симферополе будет переменная облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха ночью — +11…+13 градусов, днем — +28…+30.
В Севастополе в пятницу малооблачно. Без осадков. Ночью воздух будет прогрет до +13…+15 градусов, днем — +23…+25.
Черное море у берегов Крыма прогрето до +15…+17 градусов. При этом самая теплая вода наблюдается в Феодосии, Евпатории и Севастополе, самая прохладная — в Черноморском. Температура воды в Керченском проливе достигает +17 градусов, в Азовском море — +14.