Знойный май: воздух в Крыму прогрет до +30, море — до +17

Источник: РИА "Новости"

«4 мая в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В степных и предгорных районах ожидается аномально-жаркая погода, среднесуточная температура воздуха будет выше климатической нормы на 7 градусов и более», — рассказали синоптики и добавили, что сила северо-восточного ветра в пятницу составит 6−11 м/с.

В Симферополе будет переменная облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха ночью — +11…+13 градусов, днем — +28…+30.

В Севастополе в пятницу малооблачно. Без осадков. Ночью воздух будет прогрет до +13…+15 градусов, днем — +23…+25.