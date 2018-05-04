Погода в Воронежской области испортится к концу выходных

Источник: Reuters

Погода в Воронежской области немного испортится в воскресенье, 6 мая. На смену антициклону сейчас с запада идёт циклон — он и принесёт небольшие дожди, будет пасмурно. Впрочем, ненадолго — начало следующей недели хоть и не будет таким жарким, какими были первые дни мая, но, начиная со вторника, тоже солнечными и сухими.

В субботу, 5 мая, в районах области малооблачно, без осадков. Ветер восточный, 4−9 м/с. Температура воздуха ночью 11−16 градусов, днём — 26−31 градус. В Воронеже так же ясно и сухо, ночью до +15, днём до +29.

В воскресенье, 6 мая, в районах переменная облачность, ночью без осадков и до +16, днём небольшой дождь, гроза и до +29. Ветер восточный, 5−10 м/с.