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16:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Школьника-аллергика довели шоколадным батончиком до слез

Девятилетний школьник Фредди Джонс, страдающий от аллергии на орехи, пожаловался на обидчиков, которые заставляли его съесть шоколадный батончик Snickers. Мать мальчика обнаружила его рыдающим после школы. Он дрожал от страха и был вынужден пропустить один учебный день ради похода к психологу.

Девятилетний школьник Фредди Джонс (Freddie Jones), страдающий от аллергии на орехи, пожаловался на обидчиков, которые заставляли его съесть шоколадный батончик Snickers. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел в городе Саннингдейл, графство Беркшир, Великобритания. Мать мальчика обнаружила его рыдающим после школы. Он дрожал от страха и был вынужден пропустить один учебный день ради похода к психологу.

Мать пострадавшего организовала кампанию против издевательств над аллергиками. «Тот же задира уже грозился накормить Фредди арахисом. К сожалению, это не единичный случай», — рассказал женщина.

Представитель благотворительной организации «Безопасное питание» также выразила опасения по поводу участившихся случаев такого рода: по ее словам, смертельная угроза некоторых пищевых аллергенов вызывает у людей смех. «Тем не менее, для некоторых орех может быть так же опасен, как и нож», — объяснила она.

Сотрудники школы, в которой учится пострадавший ребенок, не прокомментировали инцидент.

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