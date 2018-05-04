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09:25 (мск), источник: Om1.ru

В День Победы омичам запретят покупать спиртное

Под санкции попадут шесть территорий.

Накануне в городской администрации появилась информация о том, что 9 мая, в День Победы, в нескольких торговых пунктах по городу запретят продавать алкогольные напитки. Это касается мест, в которых будут проводить массовые праздники.

Под запрет попали:

  • Соборная площадь
  • Иртышская набережная
  • Парк культуры и отдыха 30-летия ВЛКСМ
  • Парк Победы
  • Советский парк
  • Территория у ДК имени В. Е. Часницкого (поселок Крутая Горка)

Добавим, что продажа спиртного будет запрещена за два часа до начала культурного события, на протяжении всего мероприятия и два часа после завершения.

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