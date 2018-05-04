В День Победы омичам запретят покупать спиртное
Под санкции попадут шесть территорий.
Под санкции попадут шесть территорий.
Накануне в городской администрации появилась информация о том, что 9 мая, в День Победы, в нескольких торговых пунктах по городу запретят продавать алкогольные напитки. Это касается мест, в которых будут проводить массовые праздники.
Под запрет попали:
Добавим, что продажа спиртного будет запрещена за два часа до начала культурного события, на протяжении всего мероприятия и два часа после завершения.