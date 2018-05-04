Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Казахстан оправдался перед РФ за допуск США на Каспий - СМИ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Наталья Водянова в красных шортах сыграла в футбол
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Самбурская резко ответила Летучей на ее критику
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Российские хоккеисты матчем с французами стартуют на ЧМ в Дании
От «Локо» до «быков»: многоуровневая развязка в РФПЛ
Агутин сравнил Успенскую с Элизабет Тейлор
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Европа делает «ход конем»: Венгрия взялась за Донбасс - СМИ
Россияне высмеяли корабли НАТО в Черном море
Фоторепортажи
12В тени войны
15Сделать деньги
09:27 (мск), источник: СуперОмск

Омский хоккеист рассказал, почему выбрал «Салават Юлаев»

Нападающий Петр Хохряков прокомментировал свой переход из омского «Авангарда» в уфимский «Салават Юлаев».

Источник: РИА "Новости"

С новым клубом бывший «ястреб» подписал контракт на два года. Вместе с ним из Омска в Уфу также переехал Дмитрий Кугрышев.

Читайте также
«Авангард» объявил об уходе Кугрышева, Анелёва и ещё трёх игроков

«Когда поступило предложение от уфимского клуба, я долго не думал и сразу дал добро на переход. В “Салавате Юлаеве” у меня есть друзья, хорошо знаю Антона Бурдасова. Ставлю перед собой самые высокие задачи», — заявил Хохряков.

В минувшем сезоне в 51 матче регулярного чемпионата Петр Хохряков набрал 14 (8+6) очков по системе «гол плюс пас».

Как ранее сообщал «СуперОмск», в ближайшее время новым главным тренером омского «Авангарда» может стать наставник сборной Германии Марко Штурм, который и займется формированием состава.

Все новости региона
 Под Омском пьяные братья решили узнать силу друг друга, но проиграли колодц
Омский хоккеист рассказал, почему выбрал «Салават Юлаев»
СМИ: Британия разработала план по усилению изоляции России
СМИ: Скрипаль отравился полной рюмкой «Новичка»
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
Захарова заявила о вранье Лондона по «делу Скрипаля»
Чехия призналась в производстве и хранении «Новичка»
Смелый медвежонок на прогулке в тайге покоряет соцсети
Названа страна с лучшим в мире качеством воздуха
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты матчем с французами стартуют на ЧМ в Дании В составе российской сборной, которую возглавил Илья Воробьев, выступят 11 олимпийских чемпионов
Авто
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото) Первое время новые седельные тягачи будут выпускаться ограниченными партиями, хотя портфель заказов на ближайшие месяцы уже сформирован
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Из нового терминала «Шереметьево» отправили первый рейс
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Леру Кудрявцеву поздравляют с беременностью Фигура телезвезды заметно изменилась.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь