Омский хоккеист рассказал, почему выбрал «Салават Юлаев»
Нападающий Петр Хохряков прокомментировал свой переход из омского «Авангарда» в уфимский «Салават Юлаев».
Нападающий Петр Хохряков прокомментировал свой переход из омского «Авангарда» в уфимский «Салават Юлаев».
С новым клубом бывший «ястреб» подписал контракт на два года. Вместе с ним из Омска в Уфу также переехал Дмитрий Кугрышев.
«Когда поступило предложение от уфимского клуба, я долго не думал и сразу дал добро на переход. В “Салавате Юлаеве” у меня есть друзья, хорошо знаю Антона Бурдасова. Ставлю перед собой самые высокие задачи», — заявил Хохряков.
В минувшем сезоне в 51 матче регулярного чемпионата Петр Хохряков набрал 14 (8+6) очков по системе «гол плюс пас».
Как ранее сообщал «СуперОмск», в ближайшее время новым главным тренером омского «Авангарда» может стать наставник сборной Германии Марко Штурм, который и займется формированием состава.