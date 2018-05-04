Омский хоккеист рассказал, почему выбрал «Салават Юлаев»

Источник: РИА "Новости"

С новым клубом бывший «ястреб» подписал контракт на два года. Вместе с ним из Омска в Уфу также переехал Дмитрий Кугрышев.

«Когда поступило предложение от уфимского клуба, я долго не думал и сразу дал добро на переход. В “Салавате Юлаеве” у меня есть друзья, хорошо знаю Антона Бурдасова. Ставлю перед собой самые высокие задачи», — заявил Хохряков.

В минувшем сезоне в 51 матче регулярного чемпионата Петр Хохряков набрал 14 (8+6) очков по системе «гол плюс пас».