На выходные в Омске ожидаются грозы, похолодание и даже снег

Источник: Комсомольская правда

В Омской области по прежнему будет наблюдаться неустойчивая погода. юго-западные потоки в атмосфере будут чередоваться с холодными северо-западными вторжениями.

Сегодня, 4 мая, днем будет не более +11 градусов. Обещают дождь, который будет идти до вечера, и ветер до 6−12 метров в секунду.

В субботу, 5 мая, в Омске утром будет идти дождь, температура составит +4 градуса. Днем ветер усилится до 20 метров в секунду. Днем будет пасмурно, +7 градуса, порывистый ветер сохранится до вечера.

В воскресенье, 6 мая, резко похолодание — утром столбик термометра покажет +1 градуса. В северных районах Омской области может даже пойти снег. Днем в Омске потеплеет до +9 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 7−16 метров в секунду. Вечером пройдет дождь.