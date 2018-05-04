С 5 мая меняется расписание судов до Рождествено
Теперь «омик» по пятницам и выходным будет ходить каждый час, начиная с 6 утра и заканчивая работу рейсом в 21:00 и от Самары, и от Рождествено.
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Теперь «омик» по пятницам и выходным будет ходить каждый час, начиная с 6 утра и заканчивая работу рейсом в 21:00 и от Самары, и от Рождествено.
Сообщается, что каждый второй рейс будет заходить на Проран, за исключением рейса в 21:00 из Рождествено и в 6:00 из Самары. Рейсы из Самары в 11:00, 13:00, 15:00, из Рождествено — в 12:00, 14:00 и 16:00 приходятся только на уикенд.
Остальные рейсы теплоход будет выполнять каждый день, не исключая будней.