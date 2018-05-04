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09:57 (мск), источник: Газета.Ру

В Минздраве рассказали об увеличении числа страдающих от ожирения россиян

В Минздраве рассказали об увеличении числа страдающих ожирением россиян за пять лет на 45,4%. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что в 2011 году среди 100 тыс. человек присутствовало 856,5 случаев заболевания, а в 2016 году этот показатель составил 1245,6 случая.

В ведомстве сообщили о разработке комплекса мер, которые должны изменить ситуацию.

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Серди них рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов и паспорт приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни», нацеленный на увеличение числа граждан, которые придерживаются здорового образа жизни. Так, показатели 2016 года свидетельствуют о том, что 34,2% россиян регулярно занимаются спортом и физкультурой.

Ранее в Минздраве заявили, что не видят положительных изменений в динамике по мужскому ожирению в России, а нынешняя ситуация в стране стала угрожающим вызовом.

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