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10:24 (мск), источник: Восток Медиа

В Харбине появится филиал хабаровской гимназии № 5

В Харбине откроют филиал хабаровской гимназии № 5. Руководство учреждения и городская администрация уже оформляют необходимые документы. После этого нужно будет получить лицензию в министерстве образования России.

«Власти Харбина уже подготовили помещение для работы международной школы. Мы должны будем оценить, насколько оно подходит для учебного процесса. Кроме этого, необходимо решить вопрос кадров для работы в этой школе. Думаю, с этим проблем не будет», — рассказала начальник управления образования администрации Хабаровска Ольга Тен.

По информации пресс-служба администрации Хабаровска, филиал русской школы в Харбине создают по поручению мэра краевой столицы Александра Соколова. РИА «Восток-Медиа» писало, что осенью прошлого года в ходе визита в Китай с этим вопросом к главе города обратились власти Харбина, где находится большое количество русских семей с детьми — это около 100 потенциальных учеников.

Агентство также сообщало, что в международной школе смогут обучаться и российские, и китайские дети. Программу можно построить так, чтобы ученик мог в любой момент прибыть в Россию и продолжить обучение практически с того же этапа программы, на котором произошёл переезд.

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