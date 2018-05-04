В Харбине появится филиал хабаровской гимназии № 5

«Власти Харбина уже подготовили помещение для работы международной школы. Мы должны будем оценить, насколько оно подходит для учебного процесса. Кроме этого, необходимо решить вопрос кадров для работы в этой школе. Думаю, с этим проблем не будет», — рассказала начальник управления образования администрации Хабаровска Ольга Тен.

По информации пресс-служба администрации Хабаровска, филиал русской школы в Харбине создают по поручению мэра краевой столицы Александра Соколова. РИА «Восток-Медиа» писало, что осенью прошлого года в ходе визита в Китай с этим вопросом к главе города обратились власти Харбина, где находится большое количество русских семей с детьми — это около 100 потенциальных учеников.