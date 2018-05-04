Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский рассказал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Девочка, создавшая «компьютер» из картона, растрогала Сеть
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Агутин сравнил Успенскую с Элизабет Тейлор
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
Сергей Жуков готов оставить сцену ради детей
Школьницу из Приморья наградили за спасение 4-летнего мальчика
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
Как России тягаться с Канадой и США?
10 самых ожидаемых матчей группового этапа ЧМ-2018
Кейт Уинслет осудила голливудских актрис за откровенные платья
«Плетки не хватает»: Наталья Подольская примерила дерзкий образ
Уставший врач из Орла попал на видео недовольного пациента
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Мальдивы и Сейшелы скоро станут непригодными для жизни
Самые удивительные небоскребы планеты
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
10:21 (мск), источник: VLADNEWS

Игорь Пушкарёв отметил 700 дней нахождения под стражей

Бывший глава Владивостока сравнил свой срок со многими важными моментами.

Источник: VLADNEWS

Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарёв уже более 700 дней находится под стражей. Об этом он написал в своём новом посте у себя на страничке в социальной сети, сообщает РИА VladNews.

«Всех поздравляю с прошедшим Праздником Весны и Труда! А я тем временем отметил “свою дату” — 700 дней нахождения под стражей. Замечу — срок немалый. За это время появляется на свет человек и начинает делать первые шаги, можно построить многоквартирный жилой дом; за 500 дней Явлинский обещал вывести экономику страны из кризиса, а оперативными работниками, следователями и прокурорами четырёх солидных ведомств (МВД, ФСБ, Прокуратура, СК РФ) не добыто и не передано в суд ни одного доказательства моей вины. И это не удивительно. Невозможно найти то, чего нет. Более того, все материалы, представляемые гособвинителем в качестве доказательств моей виновности — фальсификация. Прошло уже 12 заседаний суда, на каждом из которых мы просим сторону обвинения разъяснить, в чем же мы виноваты и где доказательства нашей вины. В ответ нам зачитывают документы, не имеющие отношения к предъявленному обвинению и рассматриваемому судом делу. И неизвестно, сколько эта бессмысленность будет продолжаться. Вот такой итог “моей даты” — 700 дней», — написал Игорь Пушкарёв.

Напомним, первое по существу заседание состоялось 27 февраля. За это время рассмотрено 26 томов дела, всего их 120.

Как ранее сообщало РИА VladNews, Тверской суд Москвы 18 апреля продлил арест Игоря Пушкарёва и Андрея Лушникова еще на три месяца — до 26 июля 2018 года. На этот же период продлён и срок домашнего ареста Андрея Пушкарёва.

Верховный суд РФ отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.

Отметим, что Игорь Пушкарёв находится в СИЗО № 1 Москвы «Матросская тишина» с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста.

Все новости региона
 В приморском заповеднике появилась новая семья леопардов ...
Житель Приморья продает газету за 2,2 миллиона рублей ...
СМИ: Британия разработала план по усилению изоляции России
Формы жизни. Как выглядят обитатели других планет
Определена доза отравляющего вещества в «деле Скрипалей»
Во Вьетнаме россиянку осудили пожизненно за ввоз кокаина
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
На бизнесмена завели дело за покупку GPS-трекеров для курьеров
Смелый медвежонок на прогулке в тайге покоряет соцсети
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты матчем с французами стартуют на ЧМ в Дании В составе российской сборной, которую возглавил Илья Воробьев, выступят 11 олимпийских чемпионов
Авто
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото) Первое время новые седельные тягачи будут выпускаться ограниченными партиями, хотя портфель заказов на ближайшие месяцы уже сформирован
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Названа страна с самым чистым воздухом
Недвижимость в Китае подорожала после визита Ким Чен Ына
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Семьи с детьми могут освободить от налога на недвижимость
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь