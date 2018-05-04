Игорь Пушкарёв отметил 700 дней нахождения под стражей

«Всех поздравляю с прошедшим Праздником Весны и Труда! А я тем временем отметил “свою дату” — 700 дней нахождения под стражей. Замечу — срок немалый. За это время появляется на свет человек и начинает делать первые шаги, можно построить многоквартирный жилой дом; за 500 дней Явлинский обещал вывести экономику страны из кризиса, а оперативными работниками, следователями и прокурорами четырёх солидных ведомств (МВД, ФСБ, Прокуратура, СК РФ) не добыто и не передано в суд ни одного доказательства моей вины. И это не удивительно. Невозможно найти то, чего нет. Более того, все материалы, представляемые гособвинителем в качестве доказательств моей виновности — фальсификация. Прошло уже 12 заседаний суда, на каждом из которых мы просим сторону обвинения разъяснить, в чем же мы виноваты и где доказательства нашей вины. В ответ нам зачитывают документы, не имеющие отношения к предъявленному обвинению и рассматриваемому судом делу. И неизвестно, сколько эта бессмысленность будет продолжаться. Вот такой итог “моей даты” — 700 дней», — написал Игорь Пушкарёв.