Игорь Пушкарёв отметил 700 дней нахождения под стражей
Бывший глава Владивостока сравнил свой срок со многими важными моментами.
Бывший глава Владивостока сравнил свой срок со многими важными моментами.
Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарёв уже более 700 дней находится под стражей. Об этом он написал в своём новом посте у себя на страничке в социальной сети, сообщает РИА VladNews.
«Всех поздравляю с прошедшим Праздником Весны и Труда! А я тем временем отметил “свою дату” — 700 дней нахождения под стражей. Замечу — срок немалый. За это время появляется на свет человек и начинает делать первые шаги, можно построить многоквартирный жилой дом; за 500 дней Явлинский обещал вывести экономику страны из кризиса, а оперативными работниками, следователями и прокурорами четырёх солидных ведомств (МВД, ФСБ, Прокуратура, СК РФ) не добыто и не передано в суд ни одного доказательства моей вины. И это не удивительно. Невозможно найти то, чего нет. Более того, все материалы, представляемые гособвинителем в качестве доказательств моей виновности — фальсификация. Прошло уже 12 заседаний суда, на каждом из которых мы просим сторону обвинения разъяснить, в чем же мы виноваты и где доказательства нашей вины. В ответ нам зачитывают документы, не имеющие отношения к предъявленному обвинению и рассматриваемому судом делу. И неизвестно, сколько эта бессмысленность будет продолжаться. Вот такой итог “моей даты” — 700 дней», — написал Игорь Пушкарёв.
Напомним, первое по существу заседание состоялось 27 февраля. За это время рассмотрено 26 томов дела, всего их 120.
Как ранее сообщало РИА VladNews, Тверской суд Москвы 18 апреля продлил арест Игоря Пушкарёва и Андрея Лушникова еще на три месяца — до 26 июля 2018 года. На этот же период продлён и срок домашнего ареста Андрея Пушкарёва.
Верховный суд РФ отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.
Отметим, что Игорь Пушкарёв находится в СИЗО № 1 Москвы «Матросская тишина» с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста.