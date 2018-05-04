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09:57 (мск), источник: НТА-Приволжье

ГИБДД в Нижегородской области проводит в мае операцию «Мотоциклист»

Как сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД России по Нижегородской области, за четыре дня майских праздников в регионе с участием мототранспорта произошло 8 ДТП с пострадавшими.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что за весь апрель было зарегистрировано 16 ДТП с участием мопедов и мотоциклов.

В автоинспекции подчёркивают, что зачастую аварии происходили по вине самих водителей двухколесного транспорта. «Они, как правило, не имеют права управления либо были лишены такого права, не пользуются защитными шлемами. Как показывает опыт предыдущих лет, среди виновников “мотоДТП” чаще встречаются нетрезвые», — говорится в сообщении.

Осложнение ситуации с аварийностью привело к активизации деятельности Госавтоинспекции по контролю за водителями двухколесного транспорта — в мае месяце в регионе объявлена тематическая операция «Мотоциклист», направленная на выявление нарушений водителями мопедов и мотоциклов.

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