ГИБДД в Нижегородской области проводит в мае операцию «Мотоциклист»

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что за весь апрель было зарегистрировано 16 ДТП с участием мопедов и мотоциклов.

В автоинспекции подчёркивают, что зачастую аварии происходили по вине самих водителей двухколесного транспорта. «Они, как правило, не имеют права управления либо были лишены такого права, не пользуются защитными шлемами. Как показывает опыт предыдущих лет, среди виновников “мотоДТП” чаще встречаются нетрезвые», — говорится в сообщении.