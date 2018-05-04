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09:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Замглавы Новокузнецка уволили по требованию прокуратуры

Требования прокурора Новокузнецка были удовлетворены через суд.

В Кемеровской области уволили заместителя главы Новокузнецка по требованию прокуратуры.

По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, прокурор Новокузнецка обязал заместителя главы города расторгнуть трудовой договор в связи с нарушениями. которые были выявлены в результате проверки. Выяснилось, что человек, занимающий должность заместителя главы города, не имел соответствующего опыта работы и образования. Трудовой договор не соответствовал квалификационным требованиям, устанавливаемым для высших должностей муниципальной службы.

Глава Новокузнецка получил представление от прокурора об устранении нарушений в октябре 2017 года, однако нарушения не были устранены в срок. Тогда прокурор обратился в суд и потребовал расторгнуть трудовой договор, который полностью удовлетворил требования.

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