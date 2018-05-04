Замглавы Новокузнецка уволили по требованию прокуратуры
Требования прокурора Новокузнецка были удовлетворены через суд.
Требования прокурора Новокузнецка были удовлетворены через суд.
В Кемеровской области уволили заместителя главы Новокузнецка по требованию прокуратуры.
По сообщению
Глава Новокузнецка получил представление от прокурора об устранении нарушений в октябре 2017 года, однако нарушения не были устранены в срок. Тогда прокурор обратился в суд и потребовал расторгнуть трудовой договор, который полностью удовлетворил требования.