Замглавы Новокузнецка уволили по требованию прокуратуры

По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, прокурор Новокузнецка обязал заместителя главы города расторгнуть трудовой договор в связи с нарушениями. которые были выявлены в результате проверки. Выяснилось, что человек, занимающий должность заместителя главы города, не имел соответствующего опыта работы и образования. Трудовой договор не соответствовал квалификационным требованиям, устанавливаемым для высших должностей муниципальной службы.