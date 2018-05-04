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10:09 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярцев приглашают на воздушные бои

В ближайшее воскресенье на территории микрорайона Солнечный пройдёт открытый чемпионат города по авиамодельному спорту в дисциплине «Кордовый воздушный бой».

Источник: НИА Красноярск

Спортсмены из Красноярска, Томска и Абакана примут участие в соревнованиях.

Как отмечают организаторы, цель маневров — отрубить кусок ленты у противника и не дать ему отрубить ленту у себя. Главная задача спортсменов — продержаться в небе в течение четырёх минут. Несмотря на все усилия, столкновений в воздухе обычно не избежать, поэтому участники обычно приезжают на соревнования с несколькими моделями и двигателями к ним.

Чемпионат состоится 6 мая в микрорайоне Солнечный (в районе ул. Светлова, 25) с 11.30.

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