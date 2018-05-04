Красноярцев приглашают на воздушные бои

Как отмечают организаторы, цель маневров — отрубить кусок ленты у противника и не дать ему отрубить ленту у себя. Главная задача спортсменов — продержаться в небе в течение четырёх минут. Несмотря на все усилия, столкновений в воздухе обычно не избежать, поэтому участники обычно приезжают на соревнования с несколькими моделями и двигателями к ним.