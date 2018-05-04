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10:07 (мск), источник: Baikal-info.ru

Соревнования по мотобиатлону пройдут в Ангарске

В районе Одинска около Ангарска 5 мая 2018 года пройдут соревнования по мотобиатлону. Мероприятие посвящено Дню Победы и открытию мотосезона-2018.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В соревнованиях предусмотрено участие гонщиков в четырёх классах: «новички», «любители», «мастера» и «ветераны». Победители и призёры получат грамоты, кубки, ценные призы. Регистрация участников будет проходить с 10.00 на месте проведения соревнований.

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