Соревнования по мотобиатлону пройдут в Ангарске
В районе Одинска около Ангарска 5 мая 2018 года пройдут соревнования по мотобиатлону. Мероприятие посвящено Дню Победы и открытию мотосезона-2018.
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В районе Одинска около Ангарска 5 мая 2018 года пройдут соревнования по мотобиатлону. Мероприятие посвящено Дню Победы и открытию мотосезона-2018.
Об этом сообщает
В соревнованиях предусмотрено участие гонщиков в четырёх классах: «новички», «любители», «мастера» и «ветераны». Победители и призёры получат грамоты, кубки, ценные призы. Регистрация участников будет проходить с 10.00 на месте проведения соревнований.