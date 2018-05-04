В Сибири придумали новую технологию производства «рыбьего меха»

Резидент новосибирского технопарка научился выделывать кожу рыб так, чтобы она была эластичной и тонкой, без характерного запаха. Корреспонденты «РГ» пощупали «рыбий мех» на форуме «Городские технологии».

Чешуйчатые пластины самых модных оттенков сезона горой лежат на столе. Возле стенда полно девушек. Не стесняясь, они берут кожаную пластину, прикладывают к одежде, глазам, оценивают: вот эта, голубая — удивительно тонкая, мягкая, как телячья, а белая — погрубее. Здесь же и готовые изделия — портмоне, чехлы для телефонов. Рыбья кожа похожа на змеиную. Большой популярностью у туристов, посещающих Таиланд, пользуются сумки из кожи питона. Стоят они от 250−500 долларов. Для многих популярных зарубежных брендов, выпускающих одежду и обувь, рыбья кожа давно не экзотика, она завоевывает подиумы, а немецкая компания обшивает ею руль и салоны автомобилей.

— Наша технология позволяет выделывать кожу разной толщины, производить широкий ассортимент продукции. Например, кожу горбуши можно «наполнить» и сделать потолще. Из нее изготавливают перчатки, обувь, аксессуары, различные вставки в верхней одежде, — сообщил учредитель компании-резидента новосибирского технопарка Александр Васенев.

По его словам, для производства кожи подходит шкура любых видов рыб. Замороженное сырье — в основном местных поставщиков.

Последнее достижение — выделка шкуры кеты.

— Она плохо выделывается — тонкая, рвется, — поясняет Александр Васенев. — Но нам поддалась, получается прочнее бычьей.

Проект появился благодаря Летней школе технопарка. Еще в 2015 году студент второго курса экономического факультета Новосибирского госуниверситета Сергей Шлыков и выпускница Новосибирского технологического института Галина Грибовская на секции нанобиомедтехнологий представили проект, который стал победителем и получил грант Фонда содействия инновациям в размере одного миллиона рублей.

Разработка молодых инноваторов позволяла превратить шкуры рыб лососевых пород в прочную, водостойкую и красивую кожу.

В описании проекта сказано, что «для получения кожевенного полуфабриката закупается сырье (шкуры рыб) в количестве 33 тысяч штук в год. Кожевенный продукт рассчитан на широкий круг потребителей — предприятия по изготовлению кожгалантерейной продукции, магазины по продаже полуфабрикатов кожи, любителей, изготавливающих дизайнерские и авторские handmade работы».

Тогда же инноваторы отметили, что обработка сырья трудоемка (шкуры поступают на выделку в замороженном виде) и занимает несколько суток, поэтому ожидать, что рыбья кожа будет стоить дешево, не приходится. И все же, по оценке специалистов, при массовом производстве квадратный дециметр рыбьей кожи обойдется дешевле змеиной — в среднем около двух евро (кожа питона в полтора-два раза дороже).

Все прежде существовавшие технологии обработки рыбьих шкур не обходились без вредного хромового дубителя, запрещенного к применению в Европе. Новосибирские инноваторы предложили органические дубители и ферментативные препараты, то есть экологически безопасную технологию. К тому же это полностью избавило готовую кожу от запаха рыбы. Вместо изначально применяемых импортных препаратов — более дешевые российские аналоги. Все это позволяет планировать выход на рынки России и стран дальнего зарубежья.

Сегодня студенческий проект — победитель Летней школы развился в производство с цехами в городе Бердске. Здесь перерабатывают от сорока до шестидесяти килограммов сырья в неделю.

Дальнейшими перспективами развития предприятия на форуме заинтересовался генеральный директор новосибирского «Академпарка» Владимир Никонов. Ведь у рыбы есть еще, например, голова.

— Сейчас в технологический процесс рыбьи головы не идут, а могли бы. Тогда бы мы с полным правом говорили о комплексной переработке рыбьих отходов. Это могло бы заинтересовать дальневосточные регионы, — предположил представитель компании-резидента Игорь Лихачев. — У нас есть технология, которая позволяет перерабатывать головы и получать холестерин, а из холестерина — нужный витамин D3.

Уже поданы документы для получения патентов на применение технологии переработки рыбьих шкур на территории России.

«Емкость мирового рынка изделий из меха и кожи составляет примерно двенадцать миллиардов долларов в год, из которых три миллиарда приходится на долю России. Объем российского рынка кожи экзотических животных — 150−200 миллионов долларов в год. При комплексном производстве можно в следующие три-пять лет занять до трех процентов рынка кожи рыб. В ближайший год можно выйти на турецкий рынок кожгалантерейных изделий и сувениров», — поделились планами представители компании.

Кстати

Первыми в России начали выделывать рыбьи шкурки на Северном Кавказе. Житель Ингушетии Ахмед Шадиев разработал технологию выделки сазана и осетра еще более десяти лет назад, но тогда она была несовершенной: несмотря на то, что получаемая кожа имела красивый вид и разнообразную цветовую палитру, от нее исходил легкий запах рыбы. У разработчика ноу-хау ушли годы, чтобы усовершенствовать технологию. Параллельно с поиском совершенной формулы выделки шкурок, представляющих собой по сути отбросы рыбного промысла, в цехе Шадиева в Назрани производили из нового материала различные кожгалантерейные изделия — сумки, клатчи, кошельки. Особенным спросом у покупателей пользовались «рыбьи» обложки на паспорт, сравнительно недорогие и необычные. Ингушские дизайнеры пробовали даже шить одежду из экзотической «ткани» — куртки и брюки. Модели в основном были рассчитаны на выставочные показы.

Несколько лет назад на полученный от республиканского правительства грант в размере трех миллионов рублей Ахмед Шадиев приобрел современное оборудование, благодаря которому процесс создания рыбьей кожи стал более легким. С помощью новых станков назрановские мастера стали производить красивые сувениры — шкатулки и другую продукцию. О российской инновации узнали за рубежом. Посыпались предложения о сотрудничестве из европейских стран и Турции. С турецкими партнерами россиянин открыл за границей цех по производству рыбьей кожи.