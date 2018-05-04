В Перми скончался директор и основатель лицея № 1 Леонид Лурье

Директор и основатель пермского лицея № 1 Леонид Лурье ушёл из жизни 3 мая 2018 года.

«Скоропостижно скончался директор МБОУ “Лицей № 1” г. Перми, доктор педагогических наук, профессор, академик Международной академии наук педагогического образования; “Заслуженный учитель Российской Федерации”; Лауреат премии Президента РФ в области образования Леонид Израилевич Лурье. Коллектив лицея скорбит и приносит свои соболезнования семье и близким Леонида Израилевича. В памяти всех сотрудников он навсегда останется основателем первого в Прикамье лицея и бессменным его руководителем», — говорится на сайте учебного заведения.

Слова соболезнования выразили также Глава Перми Дмитрий Самойлов и Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

«Во многом благодаря его усилиям образовательное учреждение достойно представляет Пермь на всероссийском уровне, открывает выпускникам дорогу к творческим, научным и профессиональным достижениям. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Леонида Израилевича Лурье, пермскому педагогическому сообществу», — говорится в сообщении на сайте городской администрации.

«Очень тяжело принимать потерю, ушёл из жизни яркий человек, обладающий огромным профессиональным талантом, бесконечно уважаемый коллегами и многими-многими жителями Пермского края, России, ближнего и дальнего зарубежья, — отметил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков. — Весь жизненный путь Леонида Израилевича Лурье — это достойный пример исполнения гражданского долга, продиктованного искренней увлеченностью своим делом и неутомимым научным поиском. Он всегда работал с полной отдачей, сочетал в себе талант руководителя, высокое чувство ответственности за порученное дело, профессионализм, доброжелательность, желание и умение помочь людям».