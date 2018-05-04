«Виват кино России»: В Санкт-Петербурге бесплатно покажут 137 фильмов

Источник: Комсомольская правда

В следующую субботу, 12 мая, в Санкт-Петербурге стартует Всероссийский кинофестиваль «Виват кино России!». Всего в рамках программы в кинотеатрах Северной столицы покажут 137 фильмов, и вход на каждый показ будет бесплатным. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на ТАСС и председателя отборочной комиссии фестиваля Ирину Павлову.

По ее словам, все расходы на кинопоказы на себя берет фестиваль, а ему, в свою очередь, помогают городские власти и спонсоры. Бесплатные показы состоятся в кинотеатрах «Дружба», «Заневский», петергофской «Авроре», «Родине», «Восходе», «Фильмофонде», а также в кинотеатре, который расположен при отеле «Москва».