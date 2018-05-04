«Виват кино России»: В Санкт-Петербурге бесплатно покажут 137 фильмов
Показы состоятся в семи кинотеатрах.
Показы состоятся в семи кинотеатрах.
В следующую субботу, 12 мая, в
По ее словам, все расходы на кинопоказы на себя берет фестиваль, а ему, в свою очередь, помогают городские власти и спонсоры. Бесплатные показы состоятся в кинотеатрах «Дружба», «Заневский», петергофской «Авроре», «Родине», «Восходе», «Фильмофонде», а также в кинотеатре, который расположен при отеле «Москва».
Из 137 кинофильмов в конкурсную программу вошли только восемь картин. Торжественная церемония закрытия кинофестиваля, который в этом году пройдет уже в 26-й раз, состоится 16 мая в Молодежном театре на Фонтанке. Там же покажут «Довлатова» Алексея