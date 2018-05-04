Международная навигация на Амуре у Хабаровска началась с задержкой

Источник: Губерния онлайн

Сегодня, 4 мая, на Амуре у Хабаровска открылась международная навигация. В этом году речные суда начали курсировать между краевой столицей и Китаем с почти недельным опозданием. Туристам, которые планировали на майских выходных отдохнуть в Фуюане, пришлось отказаться от своих планов, сообщает портал «Губерния».

Напомним, первые теплоходы отправились на левый берег Амура 28 апреля — дачники поехали к своим участкам. Тогда же должны были отчалить суда, которые работают на международных направлениях, однако на дебаркадере возникли проблемы со связью.

«Хозяйствующим субъектом, в том числе владельцем инфраструктуры пункта пропуска, дебаркадеры были выставлены поздно — 28 апреля. В ходе обследования [специалисты] установили ряд недочетов, которые нужно было устранить для открытия навигации. Внутренняя сеть не работала в полной мере: не только таможенная [служба], но и все госконтрольные органы не могли ее полностью использовать», — рассказал заместитель начальника Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни Алексей Ефремов.

Неполадки устранили только к 3 мая. Отдохнуть в приграничном Китае на длинных выходных хабаровчане не смогли.

«В одном сложность: мы набрали туристов, а потом нам пришлось им отказать. У нас не поехали около ста человек», — отметила гендиректор турфирмы Надежда Матураева.

По ее словам, из-за задержки жители Хабаровска упустили возможность съездить в Фуюань за меньшую сумму, чем обычно. Некоторые турфирмы сотрудничают с китайским правительством, и им выделили дотации, благодаря которым с 29 апреля по 3 мая билеты стоили на 1800 рублей дешевле.