Международная навигация на Амуре у Хабаровска началась с задержкой
Жителям краевой столицы, которые собирались в Фуюань на майские праздники, пришлось сдать путевки.
Жителям краевой столицы, которые собирались в Фуюань на майские праздники, пришлось сдать путевки.
Сегодня, 4 мая, на Амуре у Хабаровска открылась международная навигация. В этом году речные суда начали курсировать между краевой столицей и Китаем с почти недельным опозданием. Туристам, которые планировали на майских выходных отдохнуть в Фуюане, пришлось отказаться от своих планов, сообщает портал «Губерния».
Напомним, первые теплоходы отправились на левый берег Амура 28 апреля — дачники поехали к своим участкам. Тогда же должны были отчалить суда, которые работают на международных направлениях, однако на дебаркадере возникли проблемы со связью.
«Хозяйствующим субъектом, в том числе владельцем инфраструктуры пункта пропуска, дебаркадеры были выставлены поздно — 28 апреля. В ходе обследования [специалисты] установили ряд недочетов, которые нужно было устранить для открытия навигации. Внутренняя сеть не работала в полной мере: не только таможенная [служба], но и все госконтрольные органы не могли ее полностью использовать», — рассказал заместитель начальника Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни Алексей Ефремов.
«В одном сложность: мы набрали туристов, а потом нам пришлось им отказать. У нас не поехали около ста человек», — отметила гендиректор турфирмы Надежда Матураева.
По ее словам,
«Уже не будет дотаций, потому что мы свое время просрочили. [По более дешевым билетам] людям было интересно съездить, а сейчас с туристами — никак, пусто будет», — резюмировала Надежда Матураева.