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10:02 (мск), источник: Вести Приморье

На большинстве рек Приморского края отмечается подъем воды дождевого паводка

Прошедший циклон поднял уровень воды в реках Приморье местами до трех метров. Отмечается затопление пойм отдельных малых рек юго-западных районов, низкие места, участки дорог. В последующие сутки на малых реках южных районов, а также в верховьях рек центральных и западных районов края пройдут максимальные уровни паводка, на отдельных участках с потоплением низких мест, участков дорог, угроза низководным мостам. На реке Илистая ожидается выход воды из берегов, с подтоплением участков дорог местного значения.

Источник: РИА "Новости"

В течение прошедших суток на погоду в Приморском крае продолжал оказывать влияние глубокий циклон, в крае сохранялись сильные, местами очень сильные дожди.

Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, сегодня на большинстве рек края отмечается подъем воды дождевого паводка. Наиболее значительные подъемы уровня воды на 0,7−3,2 метра отмечаются в бассейнах рек Раздольная, Илистая, Арсеньевка. Отмечается затопление пойм отдельных малых рек юго-западных районов, низкие места, участки дорог. На остальных реках края подъем воды составляет 0,2−0,6 м., реки в берегах. На отдельных реках южных районов максимальные уровни паводка прошли и начался спад воды.

Сегодня на большинстве рек края интенсивность подъема воды уменьшится. В последующие сутки на малых реках южных районов, а также в верховьях рек центральных и западных районов пройдут максимальные уровни паводка, на отдельных участках с потоплением низких мест, участков дорог, угроза низководным мостам. Опасных гидрологических явлений не ожидается.

При продвижении паводочной волны в среднее и нижнее течение рек ожидаемый подъем уровня воды составит на реках бассейна Уссури (центральные районы края) 0,3−1,2 м., на реках Илистая и Раздольная (южные и западные районы) 1,3−1,6 м. На реке Илистая ожидается выход воды из берегов, с подтоплением участков дорог местного значения.

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