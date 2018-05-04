На большинстве рек Приморского края отмечается подъем воды дождевого паводка

Источник: РИА "Новости"

В течение прошедших суток на погоду в Приморском крае продолжал оказывать влияние глубокий циклон, в крае сохранялись сильные, местами очень сильные дожди.

Как сообщили в пресс-службе Примгидромета, сегодня на большинстве рек края отмечается подъем воды дождевого паводка. Наиболее значительные подъемы уровня воды на 0,7−3,2 метра отмечаются в бассейнах рек Раздольная, Илистая, Арсеньевка. Отмечается затопление пойм отдельных малых рек юго-западных районов, низкие места, участки дорог. На остальных реках края подъем воды составляет 0,2−0,6 м., реки в берегах. На отдельных реках южных районов максимальные уровни паводка прошли и начался спад воды.

Сегодня на большинстве рек края интенсивность подъема воды уменьшится. В последующие сутки на малых реках южных районов, а также в верховьях рек центральных и западных районов пройдут максимальные уровни паводка, на отдельных участках с потоплением низких мест, участков дорог, угроза низководным мостам. Опасных гидрологических явлений не ожидается.