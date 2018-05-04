На большинстве рек Приморского края отмечается подъем воды дождевого паводка
Прошедший циклон поднял уровень воды в реках Приморье местами до трех метров. Отмечается затопление пойм отдельных малых рек
Прошедший циклон поднял уровень воды в реках Приморье местами до трех метров. Отмечается затопление пойм отдельных малых рек
В течение прошедших суток на погоду в Приморском крае продолжал оказывать влияние глубокий циклон, в крае сохранялись сильные, местами очень сильные дожди.
Как сообщили в
Сегодня на большинстве рек края интенсивность подъема воды уменьшится. В последующие сутки на малых реках южных районов, а также в верховьях рек центральных и западных районов пройдут максимальные уровни паводка, на отдельных участках с потоплением низких мест, участков дорог, угроза низководным мостам. Опасных гидрологических явлений не ожидается.
При продвижении паводочной волны в среднее и нижнее течение рек ожидаемый подъем уровня воды составит на реках бассейна Уссури (центральные районы края) 0,3−1,2 м., на реках Илистая и Раздольная (южные и западные районы) 1,3−1,6 м. На реке Илистая ожидается выход воды из берегов, с подтоплением участков дорог местного значения.