В Красноярске будет работать горячая линия по вопросам зачисления в детсады

Недавно в Красноярске закончился основной этап распределения мест в дошкольные учреждения на следующий год. Обычно у родителей в этот период возникает много вопросов о порядке зачисления ребятишек в детские сады.

Направления ребятишкам в дошкольные образовательные учреждения города папы и мамы могут получить с 1 июня. Направление, а также необходимый пакет документов для зачисления ребёнка в ДОУ нужно предъявить в течение 60 календарных дней со дня получения. Если этого не сделать во время, документ будет аннулирован.