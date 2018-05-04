Облачность и осадки синоптики прогнозируют в Краснодаре

При этом температура воздуха сохранится высокой: в субботу днем до +28, в воскресенье — до +27. От жары не спасет и ветер. Его порывы будут достигать не более 3 м/с.

В ночное время суток уже тоже не будет холодно. После заката за окном будет +17, в ночь на воскресенье — на один градус больше.