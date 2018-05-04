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10:17 (мск), источник: Новая Кубань

Облачность и осадки синоптики прогнозируют в Краснодаре

Краснодар. 4 мая — Новая Кубань. В выходные в краевой столице обещают небольшую облачность, что поможет горожанам пережить внезапно наступивший летний зной.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +22° 64% 760 мм рт. ст. 4 м/с

При этом температура воздуха сохранится высокой: в субботу днем до +28, в воскресенье — до +27. От жары не спасет и ветер. Его порывы будут достигать не более 3 м/с.

В ночное время суток уже тоже не будет холодно. После заката за окном будет +17, в ночь на воскресенье — на один градус больше.

А вот с понедельника на Краснодар надвигаются осадки.

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