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10:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Свердловскую область 4 мая завалило снегом

Снеговиков можно лепить в Кушве, Нижнем Тагиле и Алапаевске.

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Источник: Комсомольская правда

Последний весенний месяц начался на Среднем Урале с мощного снегопада. Снегом завалило города на севере Свердловской области. Белым-бело в Нижнем Тагиле, Верхней Салде, Алапаевске, Серове. Жители этих городов активно делятся фото в соцсетях.

— С северо-запада на Екатеринбург и другие города Свердловской области надвигается непогода. Это циклон, он пришел к нам накануне ночью, — рассказали в Уральском гидрометцентре. — Ожидается усиление ветра до 19 метров в секунду. На севере области ветер будет сильнее, а также повалит мокрый снег.

По словам главного синоптика Свердловского центра по гидрометеорологии и мониторингу Галины Шепоренко, в некоторых городах области образовался снежный покров. В Качканаре, Кушве — высотой до 8−10 сантиметров.

Штормовое предупреждение пока объявлено на один день — 4 мая. В выходные в регионе будет теплее.

— Завтра на Урал опустится арктический антициклон, ветер стихнет, но в ночь на субботу и воскресенье ожидаются заморозки. Днем воздух будет постепенно прогреваться. Приход же настоящего тепла на Урал можно ожидать после 10 мая, — добавила Галина Шепоренко.

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