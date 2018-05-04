Свердловскую область 4 мая завалило снегом
Снеговиков можно лепить в Кушве, Нижнем Тагиле и Алапаевске.
Снеговиков можно лепить в Кушве, Нижнем Тагиле и Алапаевске.
Последний весенний месяц начался на Среднем Урале с мощного снегопада. Снегом завалило города на севере Свердловской области.
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По словам главного синоптика Свердловского центра по гидрометеорологии и мониторингу Галины Шепоренко, в некоторых городах области образовался снежный покров. В Качканаре, Кушве — высотой до 8−10 сантиметров.
Штормовое предупреждение пока объявлено на один день — 4 мая. В выходные в регионе будет теплее.
— Завтра на Урал опустится арктический антициклон, ветер стихнет, но в ночь на субботу и воскресенье ожидаются заморозки. Днем воздух будет постепенно прогреваться. Приход же настоящего тепла на Урал можно ожидать после 10 мая, — добавила Галина Шепоренко.