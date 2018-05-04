Свердловскую область 4 мая завалило снегом

Источник: Комсомольская правда

Последний весенний месяц начался на Среднем Урале с мощного снегопада. Снегом завалило города на севере Свердловской области. Белым-бело в Нижнем Тагиле, Верхней Салде, Алапаевске, Серове. Жители этих городов активно делятся фото в соцсетях.

— С северо-запада на Екатеринбург и другие города Свердловской области надвигается непогода. Это циклон, он пришел к нам накануне ночью, — рассказали в Уральском гидрометцентре. — Ожидается усиление ветра до 19 метров в секунду. На севере области ветер будет сильнее, а также повалит мокрый снег.

По словам главного синоптика Свердловского центра по гидрометеорологии и мониторингу Галины Шепоренко, в некоторых городах области образовался снежный покров. В Качканаре, Кушве — высотой до 8−10 сантиметров.

Штормовое предупреждение пока объявлено на один день — 4 мая. В выходные в регионе будет теплее.