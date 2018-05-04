За неделю в Казани родилось одинаковое количество девочек и мальчиков
(Город Казань KZN.RU, 4 мая). На минувшей неделе, с 26 апреля по 2 мая, в Казани было зарегистрировано рождение 196 детей — по 98 мальчиков и девочек.
(Город Казань KZN.RU, 4 мая). На минувшей неделе, с 26 апреля по 2 мая, в Казани было зарегистрировано рождение 196 детей — по 98 мальчиков и девочек.
Возраст самой юной мамы — 19 лет, самой зрелой — 47 лет. Самому молодому отцу этой недели 20 лет, самому зрелому — 49 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 1200 граммов, максимальный — 4300 граммов.
Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Амир, Карим, Амина, Ясмина, София, Данил и Роман. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Мира, Айдам, Диас, Роза, Юстина, Эльвана, Эра, Альвина, Хамзат и Тамерлан.
В это же время в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 208 пар. Самой молодой невесте 19 лет, как и самому молодому жениху. Возраст самого взрослого жениха — 58 лет, невесты — 69 лет, сообщает Управление ЗАГС Казани.