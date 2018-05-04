«Артек» объединил футболистов из разных стран

Турнир проходил с 29 апреля по 3 мая 2018 года в «Артеке». Соревновались 13-летние юноши — ФК «Спартак» (Москва, Россия), ФК «Локомотив» (Москва, Россия), ФК «Ростов» (Ростов, Россия), ФК «Кубань» (Краснодар, Россия), ФК «Спартак» (Ташкент, Узбекистан), ФК «Мастер-Сатурн» (Егорьевск, Россия), ФК «Чемпион» (Тараклия, Молдова), ФК «Крым"(Россия). Всего на поле сошлись порядка 100 футболистов, а зрителями стали около 3 тысяч артековцев.

«Тема футбола — на повестке дня, страна готовится к ЧМ по футболу, поэтому и мы решили символически объединить футбольных игроков и болельщиков у себя. Тем более опыт проведения международных футбольных турниров в “Артеке” был, — рассказал в комментарии радио “Спутник в Крыму” директор МДЦ “Артек” Алексей Каспржак. — К тому же сам “Артек” пытается воссоздать внутри себя профессиональные виды спорта, сделать их максимально качественными, чтобы ребенок, приезжающий сюда, ничего не потерял за время пребывания здесь, а только приобрел новые навыки».

Судили соревнования специалисты, рекомендованные судейско-инспекторским комитетом Крымского Футбольного Союза. Среди почетных гостей — заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Чемпионата Европы 2008 Роман Адамов.

«Крым — футбольный регион. Я был здесь 22 года назад на спортивных сборах. Надеюсь, “Кубок Артека” — только начало возрождения футбольных традиций. Сейчас много команд и академий поменяли систему подготовки, и я думаю, мы сегодня видим то поколение, которое будет играть», — сказал Адамов.

В финальной игре встретились команды ФК «Мастер Сатурн» (Егорьевск) и ФК «Локомотив» (Москва). Достойные соперники, их силы практически равны — два напряженных тайма завершились со счетом 0:0. Однако пенальти определили исход игры — 3:1 в пользу «Мастер Сатурн».