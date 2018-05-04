Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольга Зуева: «Наши с Даней сценарии переспали друг с другом»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Сергей Жуков готов оставить сцену ради детей
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
Наталья Водянова в красных шортах сыграла в футбол
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Сергей Жуков готов оставить сцену ради детей
Школьницу из Приморья наградили за спасение 4-летнего мальчика
Нужно ли срывать букву «Ш»?
КАМАЗ «Одиссей» оставит водителей без работы
«Атлетико» победил «Арсенал» и вышел в финал Лиги Европы
Малкин помог «Питтсбургу» сравнять счет в серии с «Вашингтоном»
Агутин сравнил Успенскую с Элизабет Тейлор
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками
Филиппинка приняла раковую опухоль за укус комара и лишилась руки
Мясо назвали причиной преждевременной смерти
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
10 городов России, сумевших себя подать
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
10:27 (мск), источник: РИА Крым

«Артек» объединил футболистов из разных стран

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости Крым. В «Артеке» завершился Международный детско-юношеский турнир по футболу. За «Кубок Артека 2018» боролись восемь команд детских академий ведущих футбольных клубов России и других стран, сообщили в пресс-службе МДЦ.

Турнир проходил с 29 апреля по 3 мая 2018 года в «Артеке». Соревновались 13-летние юноши — ФК «Спартак» (Москва, Россия), ФК «Локомотив» (Москва, Россия), ФК «Ростов» (Ростов, Россия), ФК «Кубань» (Краснодар, Россия), ФК «Спартак» (Ташкент, Узбекистан), ФК «Мастер-Сатурн» (Егорьевск, Россия), ФК «Чемпион» (Тараклия, Молдова), ФК «Крым"(Россия). Всего на поле сошлись порядка 100 футболистов, а зрителями стали около 3 тысяч артековцев.

«Тема футбола — на повестке дня, страна готовится к ЧМ по футболу, поэтому и мы решили символически объединить футбольных игроков и болельщиков у себя. Тем более опыт проведения международных футбольных турниров в “Артеке” был, — рассказал в комментарии радио “Спутник в Крыму” директор МДЦ “Артек” Алексей Каспржак. — К тому же сам “Артек” пытается воссоздать внутри себя профессиональные виды спорта, сделать их максимально качественными, чтобы ребенок, приезжающий сюда, ничего не потерял за время пребывания здесь, а только приобрел новые навыки».

Судили соревнования специалисты, рекомендованные судейско-инспекторским комитетом Крымского Футбольного Союза. Среди почетных гостей — заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер Чемпионата Европы 2008 Роман Адамов.

«Крым — футбольный регион. Я был здесь 22 года назад на спортивных сборах. Надеюсь, “Кубок Артека” — только начало возрождения футбольных традиций. Сейчас много команд и академий поменяли систему подготовки, и я думаю, мы сегодня видим то поколение, которое будет играть», — сказал Адамов.

В финальной игре встретились команды ФК «Мастер Сатурн» (Егорьевск) и ФК «Локомотив» (Москва). Достойные соперники, их силы практически равны — два напряженных тайма завершились со счетом 0:0. Однако пенальти определили исход игры — 3:1 в пользу «Мастер Сатурн».

«Спорт высоких достижений, несмотря на разные мнения, должен быть в Крыму, это отличное место для проведения международных соревнований. Здесь есть для этого все возможности и попробуем начать с детского спорта», — подытожил Каспржак.

Все новости региона
 Ночной 'паровоз': в Симферополе столкнулись пять авто
Ультиматум имени меджлиса*: возможен ли в Киеве 'ЛенуроМайдан'
СМИ: Британия разработала план по усилению изоляции России
Формы жизни. Как выглядят обитатели других планет
Определена доза отравляющего вещества в «деле Скрипалей»
Во Вьетнаме россиянку осудили пожизненно за ввоз кокаина
Как американцы собирались жить после завоевания Советским Союзом
На бизнесмена завели дело за покупку GPS-трекеров для курьеров
Смелый медвежонок на прогулке в тайге покоряет соцсети
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Российские хоккеисты матчем с французами стартуют на ЧМ в Дании В составе российской сборной, которую возглавил Илья Воробьев, выступят 11 олимпийских чемпионов
Авто
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото) Первое время новые седельные тягачи будут выпускаться ограниченными партиями, хотя портфель заказов на ближайшие месяцы уже сформирован
Hi-Tech
Россия покажет миру свой «кинжал» В Параде Победы в Москве будут участвовать истребители МиГ-31К с новейшим ракетным комплексом
Кино
Дочь Игоря Николаева стала звездой шоу Андрея Малахова Маленькая наследница певца Вероника впервые появилась на телевидении
Недвижимость
Женщина подсчитала расходы на квартиру и решила отдать ее даром
У «Свидетелей Иеговы» забрали недвижимость на миллиард рублей
Названа страна с самым чистым воздухом
Эксперты рассказали, за сколько можно накопить на ипотеку
Леди
Мадонна и Клинтон, Обама и Питт: кто еще оказался родственниками Специалисты изучили генеалогические древа публичных личностей и нашли среди них очень неожиданные родственные связи.
Дети
Светлана Иванова стала мамой во второй раз Роды прошли в Израиле.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь