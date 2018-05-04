Российские врачи получили рекомендации для лечения курильщиков
Методика позволяет вылечить пациентов за полгода, в тяжелых случаях — за год.
Методика позволяет вылечить пациентов за полгода, в тяжелых случаях — за год.
Грамотное лечение от никотиновой зависимости россиянам сможет назначить каждый терапевт, психиатр, нарколог и пульмонолог. Они будут руководствоваться клиническими рекомендациями Минздрава по терапии синдрома зависимости от табака и синдрома отмены табака.
Сейчас в России более 30 млн курильщиков. Появление рекомендаций для широкого круга врачей позволит охватить значительное число пациентов. Рекомендации разработали Российское респираторное общество и Ассоциация наркологов.
Клинические рекомендации направлены на лечение зависимости от любых табачных изделий, электронных сигарет и вейпов. Методика предусматривает два этапа. Первый — это мотивационная беседа врача с пациентом.
На втором этапе будет проводиться
Документ не рекомендует использовать для избавления от никотиновой зависимости антидепрессанты, а также лазерную терапию, гипноз, электронные сигареты.
По данным Минздрава РФ, в 2016 году в России 30,5% взрослых постоянно употребляли табак в любом виде, сообщают «Известия».
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