Российские врачи получили рекомендации для лечения курильщиков

Грамотное лечение от никотиновой зависимости россиянам сможет назначить каждый терапевт, психиатр, нарколог и пульмонолог. Они будут руководствоваться клиническими рекомендациями Минздрава по терапии синдрома зависимости от табака и синдрома отмены табака.

Сейчас в России более 30 млн курильщиков. Появление рекомендаций для широкого круга врачей позволит охватить значительное число пациентов. Рекомендации разработали Российское респираторное общество и Ассоциация наркологов.

Клинические рекомендации направлены на лечение зависимости от любых табачных изделий, электронных сигарет и вейпов. Методика предусматривает два этапа. Первый — это мотивационная беседа врача с пациентом.

На втором этапе будет проводиться когнитивно-поведенческая и фармакологическая терапия, которая воздействует на никотиновые рецепторы. Курс лечения — от трех до шести месяцев. В тяжелых случаях лечение может длиться до года, иногда потребуются повторные курсы.

Документ не рекомендует использовать для избавления от никотиновой зависимости антидепрессанты, а также лазерную терапию, гипноз, электронные сигареты.

По данным Минздрава РФ, в 2016 году в России 30,5% взрослых постоянно употребляли табак в любом виде, сообщают «Известия».