В Каширском районе прошел фестиваль деревянной парковой скульптуры

Источник: РИА "Воронеж"

Фестиваль провели на территории гостевого комплекса «Кудеяров стан». В нем поучаствовали 26 резчиков из 10 регионов страны. Самому юному участнику Даниилу Степанищеву из Рамонского района 13 лет. Единственной женщиной среди мастеров стала Анастасия Каминская из Краснодарского края. Она занимается резьбой по дереву уже 18 лет.

Работы мастеров оценивались по четырем категориям: соответствие теме, оригинальность замысла, композиционное решение, исполнительское мастерство. Первое место занял Николай Гетьман из города Лосино-Петровский Московской области, второе — Алексей Векшин из Подмосковья. Третье место разделили Александр Алферов и Дмитрий Фролов из Воронежа, Руслан Кавиев из Башкирии, Дмитрий Танчев из Тулы, Александр Перевезенцев из Курска, Анастасия Каминская из Краснодарского края.

Николай Гетьман — один из самых титулованных мастеров России. Он неоднократный победитель конкурсов не только в России, но и за границей. Николай профессионально занимается резьбой по дереву уже сорок лет. Победу на фестивале ему принесла скульптура «Ратибор и Коловрат отбиваются от противника».

— Я занимаюсь любимым делом и не гонюсь за победами. Если будешь думать о призовом месте, то работы не будет. Моя цель — создавать красоту, которая будет радовать людей, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» Николай Гетьман.

Организаторы фестиваля — неоднократный победитель международных и всероссийских фестивалей парковой скульптуры воронежец Александр Ивченко и хозяева гостевого комплекса «Кудеяров стан» супруги Сергей и Надежда Жемчужниковы.

— В 2017 году в фестивале участвовали только четыре мастера, а теперь — 26. Принципиально важным является то, что материалом для работ послужили спиленные аварийные деревья. Они отправились бы в утиль, а мы им дали вторую жизнь, — поделился с корреспондентом РИА «Воронеж» Александр Ивченко.