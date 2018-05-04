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16:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Вручение Нобелевской премии по литературе отложили из-за секс-скандала

Фонд Нобеля поддержал решение Шведской академии отложить вручение Нобелевской премии по литературе 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте фонда в пятницу, 4 мая.

Причиной послужил «кризис в Шведской академии, который негативно повлиял на Нобелевскую премию».

В ноябре 2017 года шведские СМИ сообщили, что 18 женщин обвинили в сексуальных домогательствах фотографа Жана-Клода Арно, супруга члена Шведской академии Катарины Фростенсон. Отмечалось, что мужчина использовал свое положение, чтобы склонять женщин к сексу.

Шведская академия с 1901 года ежегодно присуждает Нобелевскую премию по литературе. В нее входят известные шведскими писатели и ученые.

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