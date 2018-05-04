Вручение Нобелевской премии по литературе отложили из-за секс-скандала
Фонд Нобеля поддержал решение Шведской академии отложить вручение Нобелевской премии по литературе 2018 года. Об этом сообщается в
Фонд Нобеля поддержал решение Шведской академии отложить вручение Нобелевской премии по литературе 2018 года. Об этом сообщается в
Причиной послужил «кризис в Шведской академии, который негативно повлиял на Нобелевскую премию».
В ноябре 2017 года шведские СМИ сообщили, что 18 женщин обвинили в сексуальных домогательствах фотографа
Шведская академия с 1901 года ежегодно присуждает Нобелевскую премию по литературе. В нее входят известные шведскими писатели и ученые.