Вручение Нобелевской премии по литературе отложили из-за секс-скандала

Причиной послужил «кризис в Шведской академии, который негативно повлиял на Нобелевскую премию».

В ноябре 2017 года шведские СМИ сообщили, что 18 женщин обвинили в сексуальных домогательствах фотографа Жана-Клода Арно, супруга члена Шведской академии Катарины Фростенсон. Отмечалось, что мужчина использовал свое положение, чтобы склонять женщин к сексу.