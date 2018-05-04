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11:04 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Уральский медуниверситет сокращает кафедры и зарплаты

В целях оптимизации затрат в вузе проводят реорганизацию научных коллективов.

Источник: Reuters

В Уральском государственном медицинском университете проводится реорганизация научных кафедр. Как стало известно «АиФ-Урал» из собственных источников, вместо более чем 70 кафедр останется чуть более 40, при этом заведующий кафедры станет называться руководителем потока.

По словам источника, речь идет, прежде всего, о слиянии научных коллективов. Например, кафедра урологии будет объединена с одной из хирургических кафедр. «Основная цель, которую преследует учредитель — федеральный Минздрав — экономия ресурсов. Поэтому перед Ковтун поставлена задача экономить. Надо сказать, что ей удалось найти организационный подход к этому процессу, но в чистом виде экономия будет невелика. Бывший завкафедры, став руководителем потока, потеряет в зарплате всего около 5 тысяч рублей, что почти никак не скажется в масштабах фонда оплаты труда вуза», — говорит собеседник «АиФ-Урал».

«Принимая во внимание факты: наличие малочисленных кафедр, а также отсутствие кадрового резерва на них, на сегодняшний день в университете происходит реорганизация кафедральных коллективов путем их объединения и укрупнения, что позволит более эффективно решать вопросы деятельности вуза», — сообщила «АиФ-Урал» пресс-атташе вуза Елена Бочарникова.

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