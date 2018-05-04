Две омички отправятся в Москву на Парад Победы
Девушки стали победителями конкурса «Послы Победы».
Девушки стали победителями конкурса «Послы Победы».
Подведены итоги всероссийского конкурса по отбору «Послов Победы» для помощи в организации празднования Дня Победы в Москве и
Девушки отправили заявки на участие в конкурсе вместе с рекомендательными письмами, наградами и описанием опыта волонтерской деятельности. Всего поступило более 4 000 заявок, победителями стали лишь 200 человек.
Карина Ярошенко, «Посол Победы»:
— Очень волнуюсь и горжусь, что еду послом Победы в
Омички будут помогать в организации майских торжеств, а также активно подключатся к подготовке и проведению «Бессмертного полка», сообщает
Поездку в столицу, питание и проживание омичкам оплатят организаторы конкурса.