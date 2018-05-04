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11:00 (мск), источник: Om1.ru

Две омички отправятся в Москву на Парад Победы

Девушки стали победителями конкурса «Послы Победы».

Подведены итоги всероссийского конкурса по отбору «Послов Победы» для помощи в организации празднования Дня Победы в Москве и Санкт-Петербурге. От Омска на Парад поедут Арина Кутышева и Карина Ярошеко.

Девушки отправили заявки на участие в конкурсе вместе с рекомендательными письмами, наградами и описанием опыта волонтерской деятельности. Всего поступило более 4 000 заявок, победителями стали лишь 200 человек.

Карина Ярошенко, «Посол Победы»:

 — Очень волнуюсь и горжусь, что еду послом Победы в Санкт-Петербург! Я буду непосредственно причастна к великому празднику! Мне очень нравится общаться с нашими ветеранами, слушать их рассказы о войне. Нам, молодым, есть на кого равняться.

Омички будут помогать в организации майских торжеств, а также активно подключатся к подготовке и проведению «Бессмертного полка», сообщает пресс-служба регионального правительства. Победителей конкурса ждет участие в организации военных парадов, шествии «Бессмертного полка, а также тренинги и общение с профессиональными историками и ветеранами Великой Отечественной войны.

Поездку в столицу, питание и проживание омичкам оплатят организаторы конкурса.

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