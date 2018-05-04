У узбекских таможенников появится свой флаг и опознавательный знак

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 4 мая — Sputnik. Органы государственной таможенной службы в ближайшее время могут получить собственный флаг и опознавательный знак, сообщает корреспондент Sputnik.

Образцы этих символов были на днях представлены Государственным таможенным комитетом Узбекистана на портале нормативно-правовых актов.

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Флаг органов государственной таможенной службы представляет собой прямоугольное полотнище насыщенного зеленого цвета, символизирующего процветание и стабильность. В его центре изображен специальный опознавательный знак — серебристый круг с кольцевой полосой по краю насыщенного зеленного цвета.

В центре круга изображен треугольный, вытянутый книзу щит с вырезанными верхними углами, символизирующий защиту экономических интересов и обеспечение экономической безопасности Узбекистана.

В центре щита — государственный герб, от каемки щита растянуты прямые линии, стилизованные под лучи солнца. За щитом — изображены два крылатых жезла, обвитые двумя змеями (жезлы Меркурия) установленные по диагонали острием вниз, серебристого цвета.

Жезл Меркурия символизирует торговлю, изобилие, острый разум, красноречие и прилежание в труде, а также мирное разрешение споров. За щитом в центре изображена симметрично развевающаяся в стороны лента государственного флаг.

Напомним, что в Узбекистане 1 июля 2018 года заработает абсолютно новая система таможенного контроля, основанная на общепринятых международных нормах и стандартах.

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