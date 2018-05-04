Москву ждет второе пришествие тепла
Прогноз погоды в Москве с 4 по 11 мая.
Прогноз погоды в Москве с 4 по 11 мая.
Очередная праздничная неделя в столице выдастся не
В пятницу московская погода продолжит баловать горожан теплом и солнцем. Об этом «Газете.Ru» рассказали в центре «Фобос». Небольшой дождь возможен только ночью, тогда же температура поднимется лишь до +10…+12°C. Зато ближе к обеду воздух прогреется до +21…+23°C. Ветер 4 мая ожидается
Пятничный вечер предлагаем провести не только приятно, но и полезно: после долгой прогулки по городу заворачивайте на ВДНХ, где в 19:00 пройдет бесплатная лекция «Откуда взялся московский модерн?». Там расскажут, как этот архитектурный стиль поменял облик Москвы и какие столичные здания можно назвать образцами российского
5 мая, в субботу, температура воздуха будет расти.
Так, ночью синоптики прогнозируют +12…+14°C, днем +24…+26°C. Правда, местами не исключены кратковременные дожди с грозами и порывистым
Атмосферное давление
Прятаться от непогоды в автомобилях не советуем:
Будем надеяться, что осадки не помешают ежегодному мотопараду. Как предполагается, трехтысячная колонна мотоциклистов проследует от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу до смотровой площадки на Воробьевых горах. Отдельную программу в рамках парада подготовил парк «Сокольники»: выступление мотоспортсменов,
К воскресенью дожди и грозы в столице прекратятся, но и похолодает. 6 мая ночная температура составит +7…+9°C, а днем будет +16…+18°C. Ветер северный, 3−8 м/с, атмосферное давление — 752 мм рт. ст. В последний выходной невероятно короткой рабочей недели стоит отправиться на разведку к одной из фестивальных площадок, где в эти дни проходят выступления профессиональных певцов, а капелла.
Например, в 13:30 на улице Новый Арбат, 15, и в 15:00 на крыше ресторана по адресу Арбат, 12/2, выступит группа Cluster, считающаяся одним из лучших вокальных коллективов Италии. Их репертуар объединяет различные элементы джаза, фьюжна и
С началом новой недели на фоне повышения атмосферного давления (753 мм рт. ст.) погода будет сухой и достаточно теплой. Ночью 7 мая синоптики прогнозируют +6…+11°C, днем +17…+22°C. Ветер будет слабым,
Напоминаем, что в понедельник
8 мая в Москве также будет тепло и сухо. Во вторник ночью ожидается +9…+14°C, а днем воздух прогреется до +20…+24°C. Ветер северный, 4−9 м/с, атмосферный фон — 752 мм рт. ст.
Накануне Дня Победы здание Манежа превратится в большой экран, на котором покажут серию фильмов, посвященную городам-героям: Москве, Сталинграду, Керчи, Севастополю и другим. Москвичи будут наблюдать за маршем колонн бронетехники и залпами будто бы оживших артиллерийских орудий. Шоу начнется в 21:00 и продлится до 23:00, так что, несмотря на дневную жару, целесообразно прихватить с собой
В праздничную среду в Москве будет прохладнее, чем днем ранее, но все равно температурные показатели на несколько градусов будут превышать климатическую норму. Так, ночью 9 мая синоптики обещают +6…+11°C, а днем — до +14…+19°C. Ветер ожидается западный, 3−8 м/с, атмосферное давление все еще выше стандарта: 750 мм рт. ст.
Осадков так и так не прогнозируется, так что, возможно, и не придется тратить бюджетные деньги на разгон облаков, и ничто не помешает наблюдать за салютом, запущенным с 33 городских площадок.
Вспышки золотых, красных и фиолетовых искр начнут озарять вечернее небо в 22:00.
10 мая, в четверг, в столице будет облачно с прояснениями, но дождя не случится и в этот день. Ночная температура составит +7…+12°C, а днем столбики термометров поднимутся до +16…+21°C. Ветер западный, 4−9 м/с, атмосферный фон постепенно приближается к нормальным показателям: 748 мм рт. ст.
К пятнице в Москве станет еще теплее и солнечнее. Небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер