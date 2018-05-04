Москву ждет второе пришествие тепла

Источник: Агентство «Москва»

Очередная праздничная неделя в столице выдастся не по-майски теплой, с температурными показателями, на несколько градусов превышающими климатическую норму. Правда, роскошные до +26°C местами омрачатся кратковременными дождями, грозами и порывистым ветром.

В пятницу московская погода продолжит баловать горожан теплом и солнцем. Об этом «Газете.Ru» рассказали в центре «Фобос». Небольшой дождь возможен только ночью, тогда же температура поднимется лишь до +10…+12°C. Зато ближе к обеду воздух прогреется до +21…+23°C. Ветер 4 мая ожидается юго-восточный, 4−9 м/с, атмосферный фон выше нормы, 752 мм рт. ст.

Пятничный вечер предлагаем провести не только приятно, но и полезно: после долгой прогулки по городу заворачивайте на ВДНХ, где в 19:00 пройдет бесплатная лекция «Откуда взялся московский модерн?». Там расскажут, как этот архитектурный стиль поменял облик Москвы и какие столичные здания можно назвать образцами российского ар-нуво.

5 мая, в субботу, температура воздуха будет расти.

Так, ночью синоптики прогнозируют +12…+14°C, днем +24…+26°C. Правда, местами не исключены кратковременные дожди с грозами и порывистым юго-западным ветром (4−9 м/с) — берегите себя и зонты!

Атмосферное давление по-прежнему повышенное, 751 мм рт. ст.

Прятаться от непогоды в автомобилях не советуем: из-за подготовки к инаугурации президента РФ в центре Москвы с 01.00 4 мая и до конца 5 мая перекроют движение на Ильинке — от Красной до Биржевой площади.

Будем надеяться, что осадки не помешают ежегодному мотопараду. Как предполагается, трехтысячная колонна мотоциклистов проследует от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу до смотровой площадки на Воробьевых горах. Отдельную программу в рамках парада подготовил парк «Сокольники»: выступление мотоспортсменов, мастер-классы мотоинструкторов, а также экспозицию ретротехники.

К воскресенью дожди и грозы в столице прекратятся, но и похолодает. 6 мая ночная температура составит +7…+9°C, а днем будет +16…+18°C. Ветер северный, 3−8 м/с, атмосферное давление — 752 мм рт. ст. В последний выходной невероятно короткой рабочей недели стоит отправиться на разведку к одной из фестивальных площадок, где в эти дни проходят выступления профессиональных певцов, а капелла.

Например, в 13:30 на улице Новый Арбат, 15, и в 15:00 на крыше ресторана по адресу Арбат, 12/2, выступит группа Cluster, считающаяся одним из лучших вокальных коллективов Италии. Их репертуар объединяет различные элементы джаза, фьюжна и поп-музыки. Кроме того, на фестивале «Московская весна А cappella» работают более 300 торговых шале с hand-made сувенирами, предметами антиквариата, этническими и винтажными музыкальными инструментами. А на площади Революции москвичи могут попробовать розовый кофе, меняющий цвет лимонад и мороженое со вкусом бекона, горчицы и соевого соуса.

С началом новой недели на фоне повышения атмосферного давления (753 мм рт. ст.) погода будет сухой и достаточно теплой. Ночью 7 мая синоптики прогнозируют +6…+11°C, днем +17…+22°C. Ветер будет слабым, северо-восточным, 1−6 м/с.

Напоминаем, что в понедельник из-за проведения инаугурации президента России с 9.00 до 15.00 будет полностью перекрыто движение по Ильинке на участке от Старой площади до Ветошного переулка, а также по улице Москворецкая со стороны парка «Зарядье».

8 мая в Москве также будет тепло и сухо. Во вторник ночью ожидается +9…+14°C, а днем воздух прогреется до +20…+24°C. Ветер северный, 4−9 м/с, атмосферный фон — 752 мм рт. ст.

Накануне Дня Победы здание Манежа превратится в большой экран, на котором покажут серию фильмов, посвященную городам-героям: Москве, Сталинграду, Керчи, Севастополю и другим. Москвичи будут наблюдать за маршем колонн бронетехники и залпами будто бы оживших артиллерийских орудий. Шоу начнется в 21:00 и продлится до 23:00, так что, несмотря на дневную жару, целесообразно прихватить с собой что-то теплое на вечер.

В праздничную среду в Москве будет прохладнее, чем днем ранее, но все равно температурные показатели на несколько градусов будут превышать климатическую норму. Так, ночью 9 мая синоптики обещают +6…+11°C, а днем — до +14…+19°C. Ветер ожидается западный, 3−8 м/с, атмосферное давление все еще выше стандарта: 750 мм рт. ст.

Осадков так и так не прогнозируется, так что, возможно, и не придется тратить бюджетные деньги на разгон облаков, и ничто не помешает наблюдать за салютом, запущенным с 33 городских площадок.

Вспышки золотых, красных и фиолетовых искр начнут озарять вечернее небо в 22:00.

10 мая, в четверг, в столице будет облачно с прояснениями, но дождя не случится и в этот день. Ночная температура составит +7…+12°C, а днем столбики термометров поднимутся до +16…+21°C. Ветер западный, 4−9 м/с, атмосферный фон постепенно приближается к нормальным показателям: 748 мм рт. ст.