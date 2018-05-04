В Советске запустили фонтаны

Особенность конструкции данного фонтана в том, что чаша и ограждение отсутствуют, его механизм скрыт под металлической решёткой. Водные струи забили внезапно прямо из-под ног, вызвав полный восторг и действительно фонтан эмоций. Ребятня и взрослые открыли купальный сезон.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Xew6IkgaXP4?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бывшая учительница Элла Борисовна с подругой облюбовали одну из 18 установленных скамеек. Женщины уверяют, у освежающей воды пожилым советчанам и гостям города будет легче переносить летнюю жару.

Элла Мачехина, жительница Советска:

— И я даже узнала, что у нас в Советске будет ещё один фонтан, третий, и он будет музыкальный!

Но если этот фонтан у парка долгожданный подарок, то второй, на глади городского озера, стал для советчан настоящим сюрпризом. Фонтан на воде установили на днях, в рекордные сроки настроили сложную механику. На торжественное открытие собрались сотни горожан, под аплодисменты его струи забили прямо из воды на высоту 10 метров и по 6 метров в стороны. Чтобы конструкцию не сносило течением, его удерживают на волнах три якоря по 30 кг каждый.

Николай Воищев, глава администрации Советского городского округа:

— Сейчас идёт очистка реки Тильжа, а когда работы будут завершены, то сам фонтан сдвинется напротив ЗАГСа. И молодые, заключившие брачный союз, стали мужем и женой, выйдя на променад, будут любоваться этой красотой.