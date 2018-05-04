В Воронеже провели дезинсекцию от комаров и клещей в парках и скверах

Источник: РИА "Воронеж"

Управление экологии Воронежа рассказало о проведении дезинсекции от клещей и комаров в парках, скверах и местах отдыха у воды. Обработку от клещей в Воронежском центральном парке и «Алых парусах» запланировали на пятницу, 4 мая.

Согласно графику работ, обработку водоемов от личинок комаров провели в скверах «У озера», «Чайке», парке «Алые паруса» и в Воронежском центральном парке в конце апреля. Также лесопарк Оптимистов обработали от клещей. Дезинсекция от окрыленной формы комаров запланирована с 7 по 11 мая.