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11:48 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже провели дезинсекцию от комаров и клещей в парках и скверах

Воронежский центральный парк и «Алые паруса» обработают 4 мая.

Источник: РИА "Воронеж"

Управление экологии Воронежа рассказало о проведении дезинсекции от клещей и комаров в парках, скверах и местах отдыха у воды. Обработку от клещей в Воронежском центральном парке и «Алых парусах» запланировали на пятницу, 4 мая.

Согласно графику работ, обработку водоемов от личинок комаров провели в скверах «У озера», «Чайке», парке «Алые паруса» и в Воронежском центральном парке в конце апреля. Также лесопарк Оптимистов обработали от клещей. Дезинсекция от окрыленной формы комаров запланирована с 7 по 11 мая.

Контракт на проведение дезинсекции выиграл Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области. Обработку от комаров и клещей проведут в скверах «У озера» и «Чайка», а также парках «Алые паруса», «Дельфин» и Воронежском центральном парке, а также в лесопарке Оптимистов.

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