Акция «Пламя гордости за Победу» прошла в Иркутске

Участниками акции стали ветераны, студенты высших и средних специальных учебных заведений, представители спортивных и общественных объединений, жители и гости Иркутска. После митинга у мемориала «Вечный огонь» колонна прошла по центральным улицам города на бульвар Гагарина к памятнику императору Александру III. Там со сцены выступили молодёжные и ветеранские творческие коллективы, после чего на воду реки Ангара были спущены зажжённые лампады.

Обращаясь к участникам акции от имени спикера ЗС Сергея Брилки и коллег по депутатскому корпусу, Наталья Дикусарова напомнила, что Иркутская область внесла серьёзный вклад в Победу. Сибирские дивизии отстояли Москву и другие города, наши земляки в тяжёлых условиях работали на заводах и в полях, обеспечивая фронт всем необходим: оружием, одеждой, продуктами питания. Депутат подчеркнула, что первейший долг каждого — знать и помнить, какую цену пришлось заплатить нашей стране за Победу в Великой Отечественной войне, чтить память о людях, отдавших свои жизни ради мира, проявлять неустанную заботу о ветеранах, нести гордое звание народа-победителя. Она также отметила, как важно сделать все возможное для того, чтобы молодое поколение сибиряков воспитывалось на примере доблести и героизма своих отцов, дедов и прадедов, росло в духе патриотизма и уважительного отношения к героическому прошлому своей страны.