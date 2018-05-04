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11:53 (мск), источник: Baikal-info.ru

Акция «Пламя гордости за Победу» прошла в Иркутске

Героико-патриотическая акция «Пламя гордости за Победу» прошла в Иркутске 3 мая 2018 года, она была посвящена 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области, участие в акции приняла вице-спикер ЗС Наталья Дикусарова.

Участниками акции стали ветераны, студенты высших и средних специальных учебных заведений, представители спортивных и общественных объединений, жители и гости Иркутска. После митинга у мемориала «Вечный огонь» колонна прошла по центральным улицам города на бульвар Гагарина к памятнику императору Александру III. Там со сцены выступили молодёжные и ветеранские творческие коллективы, после чего на воду реки Ангара были спущены зажжённые лампады.

Обращаясь к участникам акции от имени спикера ЗС Сергея Брилки и коллег по депутатскому корпусу, Наталья Дикусарова напомнила, что Иркутская область внесла серьёзный вклад в Победу. Сибирские дивизии отстояли Москву и другие города, наши земляки в тяжёлых условиях работали на заводах и в полях, обеспечивая фронт всем необходим: оружием, одеждой, продуктами питания. Депутат подчеркнула, что первейший долг каждого — знать и помнить, какую цену пришлось заплатить нашей стране за Победу в Великой Отечественной войне, чтить память о людях, отдавших свои жизни ради мира, проявлять неустанную заботу о ветеранах, нести гордое звание народа-победителя. Она также отметила, как важно сделать все возможное для того, чтобы молодое поколение сибиряков воспитывалось на примере доблести и героизма своих отцов, дедов и прадедов, росло в духе патриотизма и уважительного отношения к героическому прошлому своей страны.

«Уважаемые ветераны, участники боевых действий, труженики тыла! На ваше поколение выпала нелегкая судьба, но вы выстояли, пережили самую жестокую из войн в мировой истории, сохранили любовь к Родине и веру в торжество добра! Спасибо вам за мужество, героизм и верность своему гражданскому и военному долгу! Низкий поклон и сердечная благодарность вам за нашу Россию, мирную жизнь и будущее наших детей! Доброго вам здоровья, тепла и радости, благополучия на долгие годы», — сказала Наталья Дикусарова.

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