Акция «Пламя гордости за Победу» прошла в Иркутске

Участниками акции стали ветераны, студенты высших и средних специальных учебных заведений, представители спортивных и общественных объединений, жители и гости Иркутска. После митинга у мемориала «Вечный огонь» колонна прошла по центральным улицам города на бульвар Гагарина к памятнику императору Александру III. Там со сцены выступили молодёжные и ветеранские творческие коллективы, после чего на воду реки Ангара были спущены зажжённые лампады.
Обращаясь к участникам акции от имени спикера ЗС Сергея Брилки и коллег по депутатскому корпусу, Наталья Дикусарова напомнила, что Иркутская область внесла серьёзный вклад в Победу. Сибирские дивизии отстояли Москву и другие города, наши земляки в тяжёлых условиях работали на заводах и в полях, обеспечивая фронт всем необходим: оружием, одеждой, продуктами питания. Депутат подчеркнула, что первейший долг каждого — знать и помнить, какую цену пришлось заплатить нашей стране за Победу в Великой Отечественной войне, чтить память о людях, отдавших свои жизни ради мира, проявлять неустанную заботу о ветеранах, нести гордое звание
«Уважаемые ветераны, участники боевых действий, труженики тыла! На ваше поколение выпала нелегкая судьба, но вы выстояли, пережили самую жестокую из войн в мировой истории, сохранили любовь к Родине и веру в торжество добра! Спасибо вам за мужество, героизм и верность своему гражданскому и военному долгу! Низкий поклон и сердечная благодарность вам за нашу Россию, мирную жизнь и будущее наших детей! Доброго вам здоровья, тепла и радости, благополучия на долгие годы», — сказала Наталья Дикусарова.