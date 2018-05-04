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13:23 (мск), источник: Коммерсантъ

В Таганроге транспортная прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности на ж/д вокзалах и других объектах

В Таганроге транспортная прокуратура и сотрудники ГУ МЧС России по Ростовской области провели проверки пожарной безопасности на ЖД вокзалах и других местах массового скопления людей, об этом сообщает пресс-служба южной транспортной прокуратуры.

Сотрудники ведомств проверили ж/д вокзалы на станциях «Таганрог-1», «Таганрог-2», «Матвеев-Курган», «Неклиновка» и «Успенская», а также администрацию морских портов Азовского моря, спортивную школу, детский сад, поликлинику и медицинский центр. Во время рейдов проверялась работоспособность систем пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, наличие и достаточность первичных средств пожаротушения.

«В целях устранения нарушений в адрес руководителей организаций внесено семь представлений. Кроме того, таганрогской транспортной прокуратурой в отношении виновных лиц возбуждено семь дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Сейчас административные дела направлены для рассмотрения в ГУ МЧС России по Ростовской области.

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