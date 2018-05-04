Казанцев просят воздержаться от поездок в марийские леса

Пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств временно ограничены. Жителям Татарстана и его столицы рекомендуют воздержаться от поездок в леса соседней республики.
О введенных ограничениях планируется оповестить не только жителей Татарстана, но и туроператоров и турагентов, оказывающих услуги по организации отдыха и туристических маршрутов, проходящих по территории Республики Марий Эл.
Напомним, на территории Татарстана также стартовал противопожарный режим. Горожан просят соблюдать меры предосторожности и не нарушать правила пожарной безопасности. В противном случае для нарушителей предусмотрены штрафы в размере до 400 тысяч рублей.