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16:27 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казанцев просят воздержаться от поездок в марийские леса

(Город Казань KZN.RU, 4 мая). В связи с повышением пожарной опасности решением местного правительства на территории Республики Марий Эл с 29 апреля по 13 мая установлен особый противопожарный режим.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств временно ограничены. Жителям Татарстана и его столицы рекомендуют воздержаться от поездок в леса соседней республики.

О введенных ограничениях планируется оповестить не только жителей Татарстана, но и туроператоров и турагентов, оказывающих услуги по организации отдыха и туристических маршрутов, проходящих по территории Республики Марий Эл.

Напомним, на территории Татарстана также стартовал противопожарный режим. Горожан просят соблюдать меры предосторожности и не нарушать правила пожарной безопасности. В противном случае для нарушителей предусмотрены штрафы в размере до 400 тысяч рублей.

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