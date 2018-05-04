Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с юбилеем Михаила Шемякина
Известному художнику и скульптору исполнилось 75 лет.
Известному художнику и скульптору исполнилось 75 лет.
Губернатор
4 мая художнику и скульптору исполнилось 75 лет. В поздравительном письме губернатор отметил, что Шемякин по праву принадлежит к плеяде известных и незаурядных людей, которые вписали яркие страницы в историю страны и мировой культуры. По мнению Полтавченко, судьба скульптора неразрывно связана с северной столицей, несмотря на то, что он не живет в России.
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