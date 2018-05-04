Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с юбилеем Михаила Шемякина

4 мая художнику и скульптору исполнилось 75 лет. В поздравительном письме губернатор отметил, что Шемякин по праву принадлежит к плеяде известных и незаурядных людей, которые вписали яркие страницы в историю страны и мировой культуры. По мнению Полтавченко, судьба скульптора неразрывно связана с северной столицей, несмотря на то, что он не живет в России.