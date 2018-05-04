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12:02 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Губернатор Санкт-Петербурга поздравил с юбилеем Михаила Шемякина

Известному художнику и скульптору исполнилось 75 лет.

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко поздравил с юбилеем Михаила Шемякина.

4 мая художнику и скульптору исполнилось 75 лет. В поздравительном письме губернатор отметил, что Шемякин по праву принадлежит к плеяде известных и незаурядных людей, которые вписали яркие страницы в историю страны и мировой культуры. По мнению Полтавченко, судьба скульптора неразрывно связана с северной столицей, несмотря на то, что он не живет в России.

В Санкт-Петербурге установлены три памятника Шемякина — Петру Великому, жертвам политических репрессий и архитекторам-первостроителям Санкт-Петербурга.

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